Норвезький Нобелівський інститут скасовує пресконференцію лідера опозиції Венесуели Марії Коріни Мачадо перед церемонією вручення Премії миру. Тому що Мадуро видав їй запит на поїздки і вона в принципі може не доїхати до Осло.

58-річна Мачадо вже десять років перебуває під забороною на поїздки, запровадженою урядом президента Ніколаса Мадуро, і переховується вже понад рік. Нобелівський інститут заявив, що йому невідоме поточне місцезнаходження Мачадо, повідомляє Reuters.

"Я знаю, що вона хоче приїхати і що вона вже в дорозі, але це все, що я знаю", — сказав Крістіан Берг Харпвікен, директор інституту і постійний секретар комітету з присудження премії.

Поки неясно, чи встигне вона приїхати в Осло до церемонії нагородження, додав він.

"Ми подбаємо про те, щоб ця церемонія була гідною і віддала належне цьогорічному лауреату, наголосивши на ситуації у Венесуелі та важливості демократії для світу", — заявив він в інтерв'ю громадській телерадіокомпанії NRK.

Церемонія нагородження відбудеться в середу о 13:00 у мерії Осло за присутності короля Гаральда, королеви Соні та щонайменше чотирьох глав латиноамериканських держав, включно з Хав'єром Мілеєм з Аргентини та Даніелем Нобоа з Еквадору.

Спочатку пресконференція була запланована в Осло на 10 грудня, але перенесена на невизначений час. Пізніше інститут повідомив про скасування заходу.

Марія Мачадо сама розповідала в інтерв'ю, "наскільки складною буде поїздка в Осло, Норвегія", — йдеться в заяві Нобелівського інституту.

Норвезький Нобелівський комітет присудив премію Мачадо за її боротьбу з диктатурою Ніколаса Мадуро. Отримавши нагороду в жовтні, Мачадо присвятила частину нагороди Трампу, який сам дуже хотів отримати премію миру, стверджуючи, що закінчив сім, а потім і вісім воєн.

Інженера-промисловця Марію Мачадо усунули від участі в президентських виборах 2024 року, незважаючи на переконливу перемогу на праймеріз опозиції. У серпні 2024 року вона втекла після того, як влада посилила арешти опозиціонерів після спірного голосування.

Виборча комісія і вищий суд оголосили Мадуро переможцем, проте міжнародні спостерігачі та опозиція стверджують, що їхній кандидат упевнено переміг, а опозиція опублікувала результати підрахунку голосів як доказ своєї перемоги.

Нагадаємо, президент США все-таки отримав свою "Премію миру", але це була абсолютно нова премія, яку ФІФА заснувала тільки 2025 року і Трамп став її першим лауреатом.

При цьому оглядач Тобін Гаршоу в колонці для Bloomberg заявив, що не впевнений, чи зможе Дональд Трамп отримати цю нагороду з другої спроби, незважаючи на всі його миротворчі зусилля.