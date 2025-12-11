Бежала на рыбацкой лодке: лауреат Нобелевской премии мира тайно покинула Венесуэлу

Мария Корина Мачадо, лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира на несколько часов опоздала в Осло (Норвегия) на церемонию награждения, однако появилась перед публикой в столице этой скандинавской страны.

Путь в Норвегию для женщины, которой запрещен выезд из страны, был непростым и очень опасным, сообщает ВВС. Подробности ее поездки держались в строжайшей тайне, и даже Нобелевский институт не знал, где находится Мачадо и будет ли она в Осло к церемонии вручения премии.

По информации Wall Street Journal, для побега из Венесуэлы Мария, замаскировавшись, сумела пройти через 10 военных контрольно-пропускных пунктов, не будучи пойманной, и отплыла на рассвете на деревянной лодке из прибрежной рыбацкой деревни через Карибское море к острову Кюрасао. Оттуда она уже улетела на самолете в Европу.

Белый дом был об этом предупрежден, чтобы войска США не открыли по ней огонь.

Источник, осведомленный с ходом операции, рассказал, что план ее выезда разрабатывался два месяца, и к нему подключилась венесуэльская сеть, помогающая людям бежать из страны.

Мачадо подтвердила, что путь в Норвегию был опасным, но не стала вдаваться в подробности:

"Они [венесуэльское правительство] говорят, что я террористка и должна сидеть в тюрьме всю оставшуюся жизнь, и они меня ищут. Поэтому покидать Венесуэлу сегодня, при таких обстоятельствах, очень и очень опасно. Я просто хочу сказать сегодня, что я здесь, потому что многие мужчины и женщины рисковали своей жизнью, чтобы я смогла добраться до Осло".

Премию мира вместо Марии получила ее дочь Ана Корина Соса, однако Мачадо, добравшись до Осло, поприветствовала с балкона сторонников, собравшихся у отеля Grand Hotel. Затем она вышла на улицу и поприветствовала их лично, перелезая через заграждения безопасности, чтобы подойти ближе.

Мачадо приветствует своих сторонников с балкона Отеля в Осло

Это было ее первое появление на публике с января.

Нобелевский институт присудил Мачадо премию в этом году за "ее борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии" в Венесуэле.

Все трое детей оппозиционерки живут в Норвегии, куда она отправила их, чтобы обезопасить, и не видела последних два года. Мария пропустила их выпускные, а также свадьбы дочери и одного из сыновей.

По словам Мачадо, она планирует вернуться в Венесуэлу, поскольку должна быть там, где сможет принести больше пользы.

Мария Корина Мачадо после того, как ее объявили победительницей, сделала неожиданное заявление, посвятив свою награду президенту США Дональду Трампу.

Политик также отметила, что венесуэльцы возлагают большие надежды на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, а также на демократические государства мира, которые остаются союзниками в борьбе за свободу и восстановление демократии в Венесуэле.

В свою очередь в Осло отметили, что готовы к любой реакции Дональда Трампа на то, что ему не вручат премию мира, о которой он так мечтает.