Тікала на рибальському човні: лауреатка Нобелівської премії миру таємно покинула Венесуелу

Марія Коріна Мачадо, лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру, на кілька годин запізнилася в Осло (Норвегія) на церемонію нагородження, проте з'явилася перед публікою в столиці цієї скандинавської країни.

Шлях до Норвегії для жінки, якій заборонено виїзд із країни, був непростим і дуже небезпечним, повідомляє ВВС. Подробиці її поїздки трималися в найсуворішій таємниці, і навіть Нобелівський інститут не знав, де перебуває Мачадо і чи буде вона в Осло до церемонії вручення премії.

За інформацією Wall Street Journal, для втечі з Венесуели Марія, замаскувавшись, зуміла пройти через 10 військових контрольно-пропускних пунктів, не будучи спійманою, і відпливла на світанку дерев'яним човном із прибережного рибальського села через Карибське море до острова Кюрасао. Звідти вона вже полетіла на літаку в Європу.

Відео дня

Білий дім був про це попереджений, щоб війська США не відкрили по ній вогонь.

Джерело, обізнане з ходом операції, розповіло, що план її виїзду розробляли два місяці, і до нього долучилася венесуельська мережа, що допомагає людям тікати з країни.

Мачадо підтвердила, що шлях до Норвегії був небезпечним, але не стала вдаватися в подробиці:

"Вони [венесуельський уряд] кажуть, що я терористка і маю сидіти у в'язниці все життя, що залишилося, і вони мене шукають. Тому залишати Венесуелу сьогодні, за таких обставин, дуже і дуже небезпечно. Я просто хочу сказати сьогодні, що я тут, тому що багато чоловіків і жінок ризикували своїм життям, щоб я змогла дістатися до Осло".

Премію миру замість Марії отримала її донька Ана Коріна Соса, проте Мачадо, діставшись до Осло, привітала з балкона прихильників, які зібралися біля готелю Grand Hotel. Потім вона вийшла на вулицю і привітала їх особисто, перелазячи через загородження безпеки, щоб підійти ближче.

Мачадо вітає своїх прихильників з балкона Готелю в Осло

Це була її перша поява на публіці з січня.

Нобелівський інститут присудив Мачадо премію цього року за "її боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії" у Венесуелі.

Усі троє дітей опозиціонерки живуть у Норвегії, куди вона відправила їх, щоб убезпечити, і не бачила останніх два роки. Марія пропустила їхні випускні, а також весілля доньки й одного із синів.

За словами Мачадо, вона планує повернутися до Венесуели, оскільки має бути там, де зможе принести більше користі.

Марія Коріна Мачадо після того, як її оголосили переможницею, зробила несподівану заяву, присвятивши свою нагороду президенту США Дональду Трампу.

Політикиня також зазначила, що венесуельці покладають великі надії на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, а також на демократичні держави світу, які залишаються союзниками в боротьбі за свободу і відновлення демократії у Венесуелі.

Зі свого боку в Осло зазначили, що готові до будь-якої реакції Дональда Трампа на те, що йому не вручать премію миру, про яку він так мріє.