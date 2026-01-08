Трамп рассказал, сколько США могут контролировать Венесуэлу и что будут делать с нефтью

США могут держать контроль над Венесуэлой в течение нескольких лет. Во время этого Штаты будут осуществлять контроль над нефтью латиноамериканской страны.

Также Вашингтон будет контролировать доходы от нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

Американского лидера спросили, сколько продлится контроль Штатов над Венесуэлой — три месяца, шесть, год или дольше. На это Трамп ответил, что "гораздо дольше".

"Мы будем использовать нефть, и мы будем брать нефть. Мы снизим цены на нефть, и мы будем давать деньги Венесуэле, которые ей очень нужны", — заявил Трамп.

При этом он отметил, что США выстроили хорошие отношения с правительством вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, которая исполняет обязанности президента Венесуэлы.

При этом Трамп не ответил на вопрос о том, почему решил не отдавать власть оппозиционным силам в Венесуэле, которые были признаны Вашингтоном победителями выборов 2024-го года.

Відео дня

Также президент США не рассказал, имел ли он личный разговор с Родригес. Однако госсекретарь США Марко Рубио постоянно держит с ней контроль, подчеркнул американский лидер.

Также Трамп провел телефонный разговор с президентом Колумбии Густаво Петро, который длился около часа, и развеял опасения относительно возможного применения военного контингента США в Колумбии.

Перед этим Трамп угрожал начать военные действия против Колумбии, назвав Петро "больным человеком, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он не сможет этим заниматься очень долго".

Реакция Сената США

Решение Трампа о проведении военной операции по захвату президента Венесуэлы вызвало опасения среди членов Республиканской партии. Все из-за того, что ранее он критиковал военные операции США за рубежом. Планируется, что в четверг Сенат рассмотрит резолюцию, которая запретит Трампу принимать дальнейшие меры без разрешения Конгресса США.

Большинство в Сенате имеют республиканцы — 53 места — и перед этим уже отклоняли подобные резолюции. Впрочем последнее голосование в ноябре завершилось с результатом в 51 голос против. Тогда два республиканца поддержали резолюцию.

Сенатор Рэнд Пол, республиканец от штата Кентукки, который является соавтором резолюции, сказал, что он разговаривал по меньшей мере с двумя другими республиканцами, которые сейчас рассматривают возможность поддержать ее...

Что планирует Трамп делать с Венесуэлой и нефтью

Президент США заявил, что они планируют управлять Венесуэлой. Однако чиновники Вашингтона утверждают, что план заключается в осуществлении управления без военной оккупации.

Венесуэла, которая имеет крупнейшие в мире подтвержденные запасы нефти, за последние десятилетия обеднела, а восемь миллионов человек бежали за границу.

Несколько высокопоставленных чиновников США заявили, что Соединенные Штаты должны контролировать продажи и доходы Венесуэлы от нефти на неопределенный срок, чтобы восстановить нефтяную промышленность страны и отстроить ее экономику.

В пятницу пройдет встреча Трампа с руководителями крупных нефтяных компаний. В Белом доме планируют обсудить пути увеличения добычи нефти в Венесуэле. Представители трех ведущих нефтяных компаний США — Exxon Mobil, ConocoPhillips и Chevron (XOM.N) будут присутствовать на встрече.

Представители компаний, все из которых имеют опыт работы в Венесуэле, отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что нефть в ближайшее время будет дешеветь. Но, как отмечает экономист Павел Вернивский, это произойдет не из-за событий в Венесуэле, а из-за того, что просто мировая потребность в нефти постоянно снижается — ее уже столько просто не нужно.

Ранее Фокус писал, как разворачивались события в Венесуэле, и что предшествовало военной операции США, в результате которой президента Николаса Мадуро захватили и доставили на территорию Штатов.

Дональд Трамп в эфире Fox News рассказал детали того, как американцы захватывали лидера Венесуэлы. Операция проходила под его контролем: президент вместе с генералами в режиме реального времени следили за действиями военных.

Впоследствии Трамп во время встречи с прессой заявил, что США будут руководить Венесуэлой до тех пор, пока не будет обеспечен надлежащий переход власти после военной операции и задержания Мадуро.