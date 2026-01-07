Столько баррелей миру не нужно: почему нефть будет дешеветь, но не из-за Венесуэлы

Прочитал много постов, как события в Венесуэле повлияют на цены на нефть.

Не хочу никого расстраивать, но я бы не переоценивал влияние Венесуэлы на мировой рынок нефти. Почему?

Несмотря на достаточно большие запасы, текущее производство нефти в Венесуэле составляет 1 млн баррелей в сутки, или менее 1% мирового производства. Причем уже много лет это производство находится в состоянии анабиоза, потому что у страны нет собственных компетенций и технологий для развития отрасли. И любая иностранная компания, которая решит инвестировать в нефтедобывающую отрасль Венесуэлы, столкнется с достаточно длительным процессом восстановления или разработки.

Чтобы не быть голословным, просто приведу несколько фактов. Сейчас в Венесуэле работает одна крупная американская компания — Chevron. В 2023 она получила лицензию от министерства финансов на экспорт нефти из Венесуэлы. И сейчас эта компания производит 140 тыс. баррелей в сутки.

Также в августе 25 года китайская компания China Concord Resources Corp объявила о намерении инвестировать 1 млрд долл. в разработку нефтепромыслов Венесуэлы с планами производства 60 тыс. баррелей в сутки до конца 2026 года.

Поэтому, учитывая эти цифры, увеличение производства даже в два раза потребует где-то до 20 млрд долл. А учитывая, что инвестиции будут расти постепенно, то может пройти не менее 5–7 лет перед тем, как будет достигнута эта цель.

Хотя с другой стороны, сейчас даже без Венесуэлы мировое производство опережает потребление. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что мировое производство превысит спрос почти на 4 миллиона баррелей в день в 2026 году. А учитывая кризис перепроизводства в Китае + "зеленый" переход, вполне можно ожидать и дальнейшего уменьшения спроса в последующие годы.

Поэтому цены будут падать, но не из-за Венесуэлы)

А вообще очень похоже, что глобальный рынок нефти и нефтепродуктов находится на грани кризиса перепроизводства. Почему я так считаю?

Например, в США последние 20 лет потребление нефти колеблется на уровне 20 млн баррелей в день. В Европе последние 30 лет потребление упало с 400 млн тонн в год до 300 млн.

И последние 20 лет мировой рост в потреблении нефти происходил за счет развивающихся стран — преимущественно за счет Китая. Ну и прикол в том, что в последние годы потребление в Китае тоже замедляется и по китайским прогнозам, начиная с 2025 года, зафиксируется на уровне выше 700 млн тонн в год. А уже с 2030 года начнет падать, и может это случиться раньше.

И учитывая, что основные страны-потребители нефти будут уменьшать потребление, то рано или поздно в нефтяной промышленности начнется кризис перепроизводства.

Скорее всего, подобный сценарий развития события производители заложили в своих инвестиционных планах. И в случае ОПЕК, это, вероятно, будет совместная договоренность по сокращению, эквивалентно квотам на добычу.

Однако, как показывает опыт похожих кризисов, все равно будут проблемы. Какие-то страны, не желая терять прибыли и рынки, скорее всего, начнут мухлевать. Уменьшать производство медленнее и в меньших объемах, чем договаривались. Кто-то начнет демпинговать. Те страны, которые продавали в Китай, начнут искать другие рынки, где уже сидят их конкуренты. Появление той же Венесуэлы также станет фактором нестабильности, потому что если они будут наращивать производство на падающем рынке, то кто-то от этого обязательно пострадает (хотя это также говорит о том, что агрессивного роста там тоже не будет).

Поэтому ближайшие 5 лет, скорее, в отрасли будет глубокий кризис, который будет сопровождаться низкими ценами на нефть.

