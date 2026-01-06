Россия потеряла 40% нефтепереработки: как украинские удары лишают Кремль денег на войну

Удары по российским НПЗ лишают Кремль возможности продолжать войну.

Удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре стали одним из ключевых событий 2025 года — Украина превратила нефтяную отрасль РФ в уязвимое место, нанеся по ней стратегическую серию ударов. Эти атаки уже повлияли на войну и создали для Кремля долгосрочные проблемы с топливом, экспортом и финансированием армии.

Только за ноябрь 2025 года по законным военным целям на территории страны-оккупанта был нанесен 41 удар с использованием как ударных беспилотников, так и баллистических средств поражения. Это как стационарные объекты — предприятия военно-промышленного комплекса, так и нефтеперерабатывающие предприятия России.

Відео дня

Сосредоточенный удар Украины по нефтепереработке привел к ощутимым экономическим последствиям для России: выросли внутренние цены на бензин и дизель, возникли перебои с поставками топлива, а нефтяные компании понесли многомиллиардные убытки. В то же время сократились экспортные потоки и бюджетные поступления, что ударило по финансовым возможностям Кремля продолжать войну.

"Украинские удары по НПЗ нанесли больший ущерб экономике России, чем многие пакеты западных санкций. Это прямой удар по доходам, из которых финансируется война", — заявил экс-глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

В украинской военной разведке отмечают, что удары по нефтяной инфраструктуре бьют по фундаменту российской экономики, а не по второстепенным секторам. Целью является не только краткосрочное ослабление, но и долгосрочное снижение потенциала РФ вести масштабные военные кампании.

"На самом деле наши удары произвели большее впечатление, чем действие санкций. Это просто такая математическая правда. Мы нанесли прямым действием гораздо больший ущерб доходам РФ, чем любые экономические рычаги воздействия на них, которые были введены до сих пор", — говорит Кирилл Буданов.

Нефтепереработка — это критическая основа для обеспечения армии горючим, поэтому удар по НПЗ автоматически отражается на боеспособности российских войск. Снижение объемов переработки и перебои в логистике горючего затрудняют перемещение техники, ограничивают интенсивность операций и повышают стоимость содержания группировок войск армии РФ. А без стабильного обеспечения горючим невозможно вести наступательные операции прежнего масштаба.

Украинское командование также отмечает, что выбор целей осуществляется так, чтобы минимизировать риск для гражданского населения и сосредоточиться на военной и околовоенной инфраструктуре. В фокус попадают НПЗ, базы, терминалы и объекты, непосредственно связанные с обеспечением армии и пополнением военного бюджета.

За последние несколько месяцев украинские дроны поразили ряд нефтеперерабатывающих заводов на европейской части России:

Сызранский НПЗ;

Волгоградский НПЗ;

Саратовский НПЗ;

нефтеперерабатывающий завод в Ухте;

НПЗ в Самаре в 1000 км от Украины;

Краснодарский НПЗ;

Рязанский НПЗ;

Афипский НПЗ;

Ильский НПЗ;

НПЗ в Уфе.

О последствиях этих ударов можно судить по заявлениям самой российской стороны. Так, повышение НДС с 20 до 22% — достаточно показательный момент. Это свидетельство того, что денег в российском бюджете на финансирование активных операций в Украине уже нет.

Важно

В 2025 ВСУ взорвали больше НПЗ РФ, чем в 22–24: горело на дистанциях 2000–6000 км (карта)

Российский бюджет примерно на треть зависит от поступлений именно нефтедолларов, поэтому эффективность ударов по российским НПЗ — более чем показательна.

Второй момент — бюджет Российской Федерации на 2026 год. О чем он свидетельствует? По данным российских экономистов, расходная часть увеличена на 4% ВВП. Это примерно 1 трлн долларов, которых в бюджете фактически уже нет.

По данным самой российской стороны, потери бюджета от ударов украинских беспилотников и украинской баллистики по нефтеперерабатывающим предприятиям оцениваются в 100 млрд долларов.

После введения экономических санкций против "Роснефти" и "Лукойла", а также успешных атак украинских средств поражения по нефтеперерабатывающим и нефтеналивным терминалам, Российская Федерация вынуждена продавать нефть и нефтепродукты с рекордным для себя дисконтом — до 40%.

К тому же показательно, что даже при таком дисконте, например, индийские покупатели отказались от закупок российской нефти. Сейчас речь идет о диверсификации поставок, в частности, из Саудовской Аравии и других стран-производителей. Аналогичная ситуация и с Китаем: их НПЗ не рискуют закупать российскую нефть даже с учетом рекордных скидок.

Удары по НПЗ отразились на военном бюджете Российской Федерации и финансировании программ участников так называемой "СВО". Так, власти Республики Саха (Якутия) заявили о прекращении выплат участникам "СВО". Они официально заявляют, что не имеют возможности выплачивать материальное обеспечение. И это напрямую связано с тем, что беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны Украины дотянулись и до нефтеперерабатывающих предприятий на территории этого субъекта федерации. Речь идет о расстоянии более 2 тыс. км.

В результате Российская Федерация оказалась перед вопросом: какова дальнейшая судьба нефтеперерабатывающих предприятий? Напомню, на территории РФ их не более 40. И, по оценкам самой российской стороны, около 40% из них либо частично, либо полностью остановили производственный цикл.

Очень показательный пример — судьба Рязанского нефтеперерабатывающего завода, одного из самых технологически совершенных НПЗ. Там было проведено три волны модернизации благодаря западным технологиям. После ударов украинских беспилотников этот завод, который обеспечивает горюче-смазочными материалами Москву и Московскую область, заявил об остановке производственного цикла.

При этом он обеспечивает ГСМ не только Москву и область, но и прежде всего российскую армию. А это уже прямые проблемы с логистикой у оккупационных войск.

Теперь посмотрим на итоги успешного удара морских беспилотников Сил обороны Украины по нефтяному терминалу в Новороссийске, который обеспечивает перекачку около 5% мировых объемов нефти. Последствия для РФ просто катастрофические. Причем российская сторона заявила, что после атаки соответствующий нефтяной терминал не подлежит восстановлению. Это серьезнейший удар по возможностям РФ осуществлять поставки нефти конечным потребителям.

Показательно и то, что действия Сил обороны Украины идут в унисон с усилиями США по снижению возможностей использования теневого флота. Так, благодаря дипломатическому и экономическому давлению США, Панама и Багамские острова отказались предоставлять свои флаги российскому теневому флоту. В результате более 500 "ржавых корыт", как их называет сама Россия, стали на якорь, не имея возможности перевозить нефть и нефтепродукты. Это серьезнейший удар по возможностям пополнения российской казны за счет нефтедолларов.

Очень показательно, что 2025 год стал для Российской Федерации провальным в контексте ее внешней доктрины как "страны-бензоколонки". По решению Госдумы был приостановлен экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации ситуации внутри страны. РФ вынуждена была пойти на непопулярные меры — увеличить импорт бензина и дизельного топлива, покупая их в Татарстане и Беларуси.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно