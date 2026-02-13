Возвращение в 2022 год: как деградирует армия РФ без Telegram и Starlink
Решение российского руководства заблокировать Telegram и отключение Илоном Маском "серого" Starlink отбрасывает армию РФ на несколько лет назад, констатирует военный обозреватель Дмитрий Снеирёв. Войска теряют координацию и взаимодействие, что уже породило хаос среди военных и панику у военкоров.
В России фактически заблокировали или существенно ограничили работу Telegram — платформы, которая за годы войны стала не только главной информационной площадкой, но и рабочим инструментом для армии, спецслужб и пропагандистской машины. Решение, которое подается как шаг к "информационному суверенитету", уже вызвало нервную реакцию у военкоров и публичные жалобы российских чиновников.
Я считаю, что последствия этого шага для самой России могут оказаться значительно более болезненными, чем это выглядит на первый взгляд.
Фактически, Россия сама себе перекрыла один из ключевых каналов коммуникации. И это уже признают даже в их среде. Так называемые военкоры начали открыто сетовать, мол, остались "с голубиной почтой".
По иронии — очень конкретная проблема. Telegram для них был не просто социальной сетью, а..:
- дублирующим каналом связи для малых штурмовых групп;
- площадкой координации операторов FPV-дронов;
- инструментом оперативного обмена данными между подразделениями;
- каналом взаимодействия мобильных огневых групп с системами ПВО.
Без этого возникает разрыв в горизонтальных связях. Подразделения начинают действовать фрагментировано — ситуация все больше напоминает 2022 год, когда российские части часто не понимали, где их смежники и что происходит вокруг.
Ситуацию усугубляет и ограничение использования Starlink для незарегистрированных терминалов. Дошло до абсурда: на конференции Комитета ООН по мирному использованию космического пространства Россия обвинила сеть Starlink в "нарушении международного права".
Фактически речь идет о том, что отключение Starlink лишает российские войска ситуационной осведомленности и возможности эффективно применять дроны — в частности FPV и ударные БПЛА. То есть агрессор апеллирует к международному праву из-за потери возможности лучше воевать.
Тактические успехи украинской стороны уже частично связывают именно с этой потерей координации. Отсутствие стабильного спутникового канала означает:
- снижение скорости передачи разведданных;
- проблемы с управлением дронами;
- нарушение координации между подразделениями.
Удар по ПВО и системному взаимодействию
Telegram был для них оперативным инструментом обмена информацией даже в контуре ПВО. В частности, для взаимодействия мобильных огневых групп со стационарными эшелонированными системами.
Попытка перевести всех на российский аналог — так называемый "Макс" — пока выглядит нежизнеспособной. Оперативная информация в такой среде автоматически попадает под пристальный контроль внутренних структур безопасности. Это означает страх, самоцензуру и более медленные решения.Важно
Самое болезненное — спецслужбы
Но главный удар — по разведывательной и агентурной работе.
Telegram активно использовался российскими службами для:
- вербовки;
- контакта со спящей и активной агентурой;
- передачи инструкций;
- координации диверсионной деятельности.
Блокировка или резкое ограничение платформы серьезно затрудняет оперативную работу как в Украине, так и в странах Европы.
Через Telegram Россия проводила комплексные информационно-психологические операции. Создавались каналы, замаскированные под украинские, через которые продвигались нужные Кремлю нарративы. Речь шла о дестабилизации ситуации в Украине, формировании общественного мнения и влиянии на избирательные процессы в Европе и США.
Без Telegram координация таких операций становится значительно сложнее.
Интересно, что вопрос блокировки Telegram в России озвучил заместитель председателя комитета по информационной политике по фамилии Ющенко. Символизм в этой истории более чем красноречив.
"Одни плюсы": ирония российских военкоров
Показательно, что даже в российской военной среде блокировка Telegram вызвала не только панику, но и черный сарказм. Один из так называемых военкоров иронично написал, что с блокировкой "Телеги" в контексте "СВО" он видит "только одни плюсы":
- группа "Запад" мгновенно возьмет Купянск, Купянск-Узловой, а за ними Изюм и Харьков;
- остальные группировки "авансом" дойдут до Киева;
- "лампасные людоеды" перестанут гонять колонны и устраивать показательные построения;
- ПВО перестанет сбивать собственные борта;
- в войсках сразу появится "все": Mavic, FPV, связь, медицина, транспорт.
Это не юмор в пользу системы — это саркастический приговор. Фактически таким образом признается, что проблемы армии — системные: провалы координации, дружественный огонь, логистический хаос, дефицит техники.
Ирония в том, что Telegram для них стал удобным "виновным" во всех неурядицах. Мол, не будет мессенджера — автоматически исчезнут поражения, бардак и некомпетентность.
Но технология не заменяет системы управления. Если нет отлаженной вертикали командования, дисциплины и эффективной логистики, ни одна платформа — ни Telegram, ни его российский аналог — этого не исправит.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно