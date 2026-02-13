Возвращение в 2022 год: как деградирует армия РФ без Telegram и Starlink

В России фактически заблокировали или существенно ограничили работу Telegram — платформы, которая за годы войны стала не только главной информационной площадкой, но и рабочим инструментом для армии, спецслужб и пропагандистской машины. Решение, которое подается как шаг к "информационному суверенитету", уже вызвало нервную реакцию у военкоров и публичные жалобы российских чиновников.

Я считаю, что последствия этого шага для самой России могут оказаться значительно более болезненными, чем это выглядит на первый взгляд.

Фактически, Россия сама себе перекрыла один из ключевых каналов коммуникации. И это уже признают даже в их среде. Так называемые военкоры начали открыто сетовать, мол, остались "с голубиной почтой".

По иронии — очень конкретная проблема. Telegram для них был не просто социальной сетью, а..:

дублирующим каналом связи для малых штурмовых групп;

площадкой координации операторов FPV-дронов;

инструментом оперативного обмена данными между подразделениями;

каналом взаимодействия мобильных огневых групп с системами ПВО.

Без этого возникает разрыв в горизонтальных связях. Подразделения начинают действовать фрагментировано — ситуация все больше напоминает 2022 год, когда российские части часто не понимали, где их смежники и что происходит вокруг.

Ситуацию усугубляет и ограничение использования Starlink для незарегистрированных терминалов. Дошло до абсурда: на конференции Комитета ООН по мирному использованию космического пространства Россия обвинила сеть Starlink в "нарушении международного права".

Фактически речь идет о том, что отключение Starlink лишает российские войска ситуационной осведомленности и возможности эффективно применять дроны — в частности FPV и ударные БПЛА. То есть агрессор апеллирует к международному праву из-за потери возможности лучше воевать.

Тактические успехи украинской стороны уже частично связывают именно с этой потерей координации. Отсутствие стабильного спутникового канала означает:

снижение скорости передачи разведданных;

проблемы с управлением дронами;

нарушение координации между подразделениями.

Удар по ПВО и системному взаимодействию

Telegram был для них оперативным инструментом обмена информацией даже в контуре ПВО. В частности, для взаимодействия мобильных огневых групп со стационарными эшелонированными системами.

Попытка перевести всех на российский аналог — так называемый "Макс" — пока выглядит нежизнеспособной. Оперативная информация в такой среде автоматически попадает под пристальный контроль внутренних структур безопасности. Это означает страх, самоцензуру и более медленные решения.

Самое болезненное — спецслужбы

Но главный удар — по разведывательной и агентурной работе.

Telegram активно использовался российскими службами для:

вербовки;

контакта со спящей и активной агентурой;

передачи инструкций;

координации диверсионной деятельности.

Блокировка или резкое ограничение платформы серьезно затрудняет оперативную работу как в Украине, так и в странах Европы.

Через Telegram Россия проводила комплексные информационно-психологические операции. Создавались каналы, замаскированные под украинские, через которые продвигались нужные Кремлю нарративы. Речь шла о дестабилизации ситуации в Украине, формировании общественного мнения и влиянии на избирательные процессы в Европе и США.

Без Telegram координация таких операций становится значительно сложнее.

Интересно, что вопрос блокировки Telegram в России озвучил заместитель председателя комитета по информационной политике по фамилии Ющенко. Символизм в этой истории более чем красноречив.

"Одни плюсы": ирония российских военкоров

Показательно, что даже в российской военной среде блокировка Telegram вызвала не только панику, но и черный сарказм. Один из так называемых военкоров иронично написал, что с блокировкой "Телеги" в контексте "СВО" он видит "только одни плюсы":

группа "Запад" мгновенно возьмет Купянск, Купянск-Узловой, а за ними Изюм и Харьков;

остальные группировки "авансом" дойдут до Киева;

"лампасные людоеды" перестанут гонять колонны и устраивать показательные построения;

ПВО перестанет сбивать собственные борта;

в войсках сразу появится "все": Mavic, FPV, связь, медицина, транспорт.

Это не юмор в пользу системы — это саркастический приговор. Фактически таким образом признается, что проблемы армии — системные: провалы координации, дружественный огонь, логистический хаос, дефицит техники.

Ирония в том, что Telegram для них стал удобным "виновным" во всех неурядицах. Мол, не будет мессенджера — автоматически исчезнут поражения, бардак и некомпетентность.

Но технология не заменяет системы управления. Если нет отлаженной вертикали командования, дисциплины и эффективной логистики, ни одна платформа — ни Telegram, ни его российский аналог — этого не исправит.

