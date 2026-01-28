Российская армия несет катастрофические потери на фронте. По данным Главного управления разведки МОУ, безвозвратные и санитарные потери российских оккупационных войск в течение только 2025 года составили более 418 000 солдат, что равно численности почти 35 дивизий.

Наибольшие в 2025 году потери личного состава враг понес в январе — 48 240 солдат.

Потери России за год выросли с 14 тысяч до 35 тысяч убитых в месяц, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе. Это обусловлено рядом факторов, в частности инновационными технологиями украинской оборонной промышленности, низким уровнем подготовки и падением морально-боевого духа захватчиков.

Именно Силы обороны Украины ввели первую в мире так называемую kill zone. Речь идет об инновационных украинских разработках и FPV-дронов, и разведывательных дронов. К тому же отмечу, что ширина "килл-зоны" за последние полгода с 5 км увеличилась до 10, а иногда доходит и до 20 км. Это блокирует возможность российских оккупантов перебросить личный состав и технику непосредственно к линии боевого соприкосновения.

Возможности украинской стороны по уничтожению вражеской живой силы и бронетехники выросли в разы. То есть первый фактор — это инновационные технологии Сил обороны Украины.

По оценкам российской стороны, Силы обороны сейчас имеют возможность на отдельных участках фронта использовать до 14 FPV-дронов по отдельной цели, в частности по военнослужащему ВС РФ. Оккупанты не имеют такой возможности и такого количества FPV-дронов.

Второй фактор — низкий уровень подготовки солдат армии РФ.

Основные потери несут штурмовые подразделения противника, где уровень смертности — до 80%. А их костяк составляют так называемый спецконтингент "К". То есть российские заключенные, которые, согласно указу российского диктатора, имеют право подписывать договор с Министерством обороны страны-оккупанта даже в зале суда.

Вторая категория — это принудительно мобилизованные из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. Возрастной ценз составляет от 18 до 65 лет. Примечательно, что они практически не проходят боевого слаживания и их сразу бросают в штурмовые подразделения. Именно это и обуславливает высокие потери оккупантов — до 35 тысяч в месяц.

Третий фактор, позволяющий Силам обороны Украины наносить колоссальные потери российским оккупантам, — это низкий морально-боевой дух российских штурмовых подразделений.

Прежде всего это тактика российских оккупантов. В последние месяцы они снова начали использовать так называемую тактику "банзай-атак" или "мясных штурмов". Заметьте, на момент активизации дипломатических усилий украинской и американской сторон российские оккупанты пошли на откровенно провальные атаки позиций Сил обороны Украины с массовым использованием и бронетехники, и личного состава. В частности сама российская сторона вынуждена была признать их убийственными в прямом и переносном смысле этого слова. Это едва ли не основной компонент потерь российской армии. Это так называемые "мясные штурмы", то, что россияне называют "за ценой не постоим".

Стоит отметить, что тактика так называемых "банзай-атак" фактически исчерпала себя, что признают и сами оккупанты.

Итак, эта совокупность факторов и дает те цифры потерь российских оккупантов, которые озвучены американским президентом и украинской разведкой — до 35 тыс. личного состава армии РФ.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российские войска длительное время не могут нарастить свою группировку, ведь Силы обороны ежемесячно уничтожают больше оккупантов, чем страна-агрессор призывает.

Как сообщалось ранее, новоназначенный министр обороны Михаил Федоров заявил, что для ускорения завершения войны необходимо довести ежемесячные потери российских оккупантов до 50 тыс.

