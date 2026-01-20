"Убивать 50 тысяч россиян в месяц": Федоров рассказал, как можно заставить РФ согласиться на мир

Новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что главная задача государства в войне — выстроить систему, которая сделает дальнейшую агрессию России слишком дорогой и в конце концов заставит ее прекратить боевые действия. Речь идет не только о сдерживании на фронте, а о комплексном давлении — в воздухе, на земле, в экономике и технологической плоскости.

Как сообщает издание "Бабель", об этом Федоров сказал во время общения с журналистами, комментируя новую логику ведения войны и подход к работе Министерства обороны.

По словам министра, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу выстроить систему, которая одновременно останавливает врага в небе, сдерживает его на земле и наносит болезненные асимметричные удары — как по военным возможностям, так и по экономике РФ. Дипломатия, подчеркнул Федоров, должна идти параллельно, однако решающим остается силовое давление.

Одним из центральных элементов этой стратегии министр назвал четко измеряемые потери противника. По его словам, сейчас наша цель — убивать 50 тысяч россиян в месяц.

"Вторая стратегическая цель — убивать 50 тысяч россиян в месяц. В прошлом месяце убили 35 тысяч — все эти потери верифицированы на видео. Если достигнем показателя в 50 тысяч — увидим, что будет с врагом. Они воспринимают людей как ресурс, проблемы с которым уже очевидны", — цитирует издание Федорова.

Кроме того, он отметил, что речь идет не о разовых успехах, а о постоянной системе уничтожения противника. Именно такая динамика, по его словам, способна сломать логику войны, которую выстроила Россия, и сделать продолжение боевых действий для нее непосильным.

Министр также отметил, что для достижения этой цели Минобороны меняет подход к управлению, и отныне в центре — не формальные процессы, а результат. Если люди или подразделения не демонстрируют эффективности, система должна обновляться без промедлений.

По словам Федорова, государство уже имеет инструменты, которые позволяют точно считать потери врага и собственную эффективность. Речь идет о цифровых платформах, в частности "Армію дронів" и системе "єБали", которые дают реальные данные непосредственно с поля боя.

"Мы понимаем, сколько каждое подразделение поражает живой силы и техники, на какую глубину, какое оружие эффективно в боевых условиях. У нас большой бэкграунд военных проектов, которые мы реализовали", — добавил чиновник.

Что предлагает Федоров для усиления Украины в войне

Кроме того, как пишет "Бабель", он отметил, что современная война — это не только боевые действия, но и менеджмент, логистика и технологии. Именно сочетание этих факторов, по мнению министра, позволяет масштабировать потери противника и приближать завершение войны на условиях Украины.

Федоров подчеркнул, что Украина не рассчитывает на быстрые решения или внешнее "спасение". Ставка делается на системную работу, собственные силы и создание таких условий, при которых Россия больше не сможет воевать в привычном для себя режиме.

"На самом деле партнеры уже оказывают нам существенную поддержку, однако ключевым остается вопрос организации — и именно над ним мы будем работать. Мы не рассчитываем, что нас кто-то спасет: делаем ставку на собственные силы. Если остановим врага в небе и на земле и нанесем сокрушительный удар по его экономике, у нас есть все шансы завершить эту войну", — отметил Федоров.

Кроме того, министр "Бабель" описал конкретные шаги, на которых остановился Федоров, и в частности, уже в этом месяце в Украине начнут тестировать собственный аналог китайских дронов Mavic — с такой же камерой, но большей дальностью полета.

Параллельно Министерство обороны запускает систему Mission Control, которая позволит видеть полный путь дронов — от закупки до использования на фронте, а также собирать подробную статистику по экипажам и результатам боевой работы. В дальнейшем подобный подход планируют применить и для артиллерии.

Отдельно Федоров отметил, что среди приоритетов — уничтожение российских операторов беспилотников и расширение дроново-штурмовых подразделений в ВСУ. По его словам, последние операции, в частности на Купянском направлении, доказали эффективность такой тактики, и именно за этими подразделениями — будущее современной войны.

