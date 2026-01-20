"Вбивати 50 тисяч росіян на місяць": Федоров розповів, як можна примусити РФ погодитися на мир

Новий міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що головне завдання держави у війні — вибудувати систему, яка зробить подальшу агресію Росії надто дорогою та зрештою змусить її припинити бойові дії. Йдеться не лише про стримування на фронті, а про комплексний тиск — у повітрі, на землі, в економіці та технологічній площині.

Як повідомляє видання "Бабель", про це Федоров сказав під час спілкування з журналістами, коментуючи нову логіку ведення війни та підхід до роботи Міністерства оборони.

За словами міністра, президент України Володимир Зеленський поставив завдання вибудувати систему, яка одночасно зупиняє ворога в небі, стримує його на землі та завдає болючих асиметричних ударів — як по військових спроможностях, так і по економіці РФ. Дипломатія, наголосив Федоров, має йти паралельно, однак вирішальним залишається силовий тиск.

Одним із центральних елементів цієї стратегії міністр назвав чітко вимірювані втрати противника. За його словами, наразі наша ціль — вбивати 50 тисяч росіян на місяць.

"Друга стратегічна ціль — убивати 50 тисяч росіян на місяць. Минулого місяця вбили 35 тисяч — усі ці втрати верифіковані на відео. Якщо досягнемо показника в 50 тисяч — побачимо, що буде з ворогом. Вони сприймають людей як ресурс, проблеми з яким уже очевидні", — цитує видання Федорова.

Крім того, він зауважив, що йдеться не про разові успіхи, а про постійну систему знищення противника. Саме така динаміка, за його словами, здатна зламати логіку війни, яку вибудувала Росія, і зробити продовження бойових дій для неї непосильним.

Міністр також зазначив, що для досягнення цієї мети Міноборони змінює підхід до управління, і відтепер в центрі — не формальні процеси, а результат. Якщо люди або підрозділи не демонструють ефективності, система має оновлюватися без зволікань.

За словами Федорова, держава вже має інструменти, які дозволяють точно рахувати втрати ворога і власну ефективність. Йдеться про цифрові платформи, зокрема "Армію дронів" і систему "єБали", які дають реальні дані безпосередньо з поля бою.

"Ми розуміємо, скільки кожен підрозділ уражає живої сили та техніки, на яку глибину, яка зброя ефективна в бойових умовах. У нас великий бекграунд військових проєктів, які ми реалізували", — додав посадовець.

Що пропонує Федоров для посилення України у війні

Крім того, як пише "Бабель", він зауважив, що сучасна війна — це не лише бойові дії, а й менеджмент, логістика та технології. Саме поєднання цих факторів, на переконання міністра, дозволяє масштабувати втрати противника й наближати завершення війни на умовах України.

Федоров підкреслив, що Україна не розраховує на швидкі рішення чи зовнішній "порятунок". Ставка робиться на системну роботу, власні сили та створення таких умов, за яких Росія більше не зможе воювати у звичному для себе режимі.

"Насправді партнери вже надають нам суттєву підтримку, однак ключовим залишається питання організації — і саме над ним ми працюватимемо. Ми не розраховуємо, що нас хтось урятує: робимо ставку на власні сили. Якщо зупинимо ворога в небі та на землі й завдамо нищівного удару по його економіці, у нас є всі шанси завершити цю війну", — зауважив Федоров.

Крім того, міністр "Бабель" описав конкретні кроки на, яких зупинився Федоров, і зокрема, вже цього місяця в Україні почнуть тестувати власний аналог китайських дронів Mavic — із такою ж камерою, але більшою дальністю польоту.

Паралельно Міністерство оборони запускає систему Mission Control, яка дозволить бачити повний шлях дронів — від закупівлі до використання на фронті, а також збирати детальну статистику щодо екіпажів і результатів бойової роботи. Надалі подібний підхід планують застосувати і для артилерії.

Окремо Федоров наголосив, що серед пріоритетів — знищення російських операторів безпілотників і розширення дроново-штурмових підрозділів у ЗСУ. За його словами, останні операції, зокрема на Куп’янському напрямку, довели ефективність такої тактики, і саме за цими підрозділами — майбутнє сучасної війни.

