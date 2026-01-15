Зовнішній вигляд та особисте спорядження російських вйськових, яких ліквідували Сили оборони України протягом останного часу, дуже низького рівня.

Боєць ЗС РФ з нормаьним військовим спорядженням — це велика рідкість, повідомив старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс".

"Помічаємо останнім часом цікавий факт, що 90% всіх уражених та зафіксованих пі*а*ів — це реально якісь доходяги без зброї, без засобів захисту, з палками або костилями; в деяких моментах важко навіть було б зрозуміти, що то дійсно військовослужбовці збройних сил якоїсь держави", — написав "Алекс".

Він уточнив, що з плином часу таких ситуацій стає все більше і більше.

"Навіть пі*ар по нормальному спорядженню — це вже велика рідкість) Це як і пі*а*и, котрі рухаються в сторону переднього краю, так і ті, що навпаки — до себе в тил", — зазначив український захисник.

За його словами, якість особистого спорядження у противника все більше і більше "починає просідати".

