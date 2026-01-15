Внешний вид и личное снаряжение российских военных, которых ликвидировали Силы обороны Украины в последнее время, очень низкого уровня.

Боец ВС РФ с нормальным военным снаряжением — это большая редкость, сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

"Замечаем в последнее время интересный факт, что 90% всех пораженных и зафиксированных пи*а*ов — это реально какие-то доходяги без оружия, без средств защиты, с палками или костылями; в некоторых моментах трудно даже было бы понять, что это действительно военнослужащие вооруженных сил какого-то государства", — написал "Алекс".

Он уточнил, что с течением времени таких ситуаций становится все больше и больше.

"Даже пи*ар по нормальному снаряжению — это уже большая редкость) Это как и пи*а*ы, которые движутся в сторону переднего края, так и те, что наоборот — к себе в тыл", — отметил украинский защитник.

По его словам, качество личного снаряжения у противника все больше и больше "начинает проседать".

