"Довго не живуть": в DeepState розповіли, що відбувається з росіянами в районі Степногірська

Солдати російської окупаційної армії, які проникають невеликими групами до селища Степногірськ Запорізької області, довго там не живуть.

Проте ворог поки не змінив своєї тактики постійних спроб інфільтрації в Степногірськ, повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Для них ці інфільтрації на перший погляд успішні, однак довго в населеному пункті вони не живуть. Тут вже відзначаються пілоти Сил Оборони, які полюють постійно на ка*апську піхоту", — йдеться у повідомленні.

Мапа бойових дій Фото: DeepState

Водночас аналітики зазначили, що ЗС РФ продовжують намагатись інфільтровуватись в Приморському.

"За рахунок кількісної переваги ка*а*и постійно фіксуються в селі і або ховаються й намагаються накопичитися для подальшого просування, або ж лізуть одразу до Річного і в більшості своїй помирають", — пояснили в DeepState.

Там також підкреслили, що найбільша активізація та зміна вектору руху за останній час відбулася в напряму Лукʼянівського та Павлівки.

"Там також постійні спроби інфільтрації малими групами піхоти, де для Сил Оборони є безперебійна робота по знищенню противника. Лізуть за рахунок пошуку слабких місць, де наша оборона через відсутність достатньої кількості людей має малу щільність між позиціями", — наголосили аналітики.

Нагадаємо, 14 січня у Силах оборони попередили, що ЗС РФ прориваються до Степногірська.

17 січня в DeepState пояснили, що ЗС РФ роблять з Гуляйполем.