"Продовжує поглинати місто": в DeepState пояснили, що роблять ЗС РФ з Гуляйполем (мапа)

Російські окупаційні війська продовжують захоплювати Гуляйполе Запорізької області, проте бої за місто все ще тривають.

Водночас лінії бойового зіткнення як такої там наразі немає, повідомили аналітики DeepState.

"Противник продовжує поглинати місто, відправляючи на постійні штурмові дії невеликі групи піхоти", — йдеться у повідомленні.

Аналітики підкреслили, що в останньому оновленні можна було помітити суттєве збільшення червоної зони в місті — саме там вже давно фіксували росіян, які весь час пробували закріпитись.

Мапа просування ЗС РФ в Гуляйполі Фото: DeepState

"З часом їх кількість в цій частині стала переважаючою, що змусило бійців Сил Оборони залишити позиції", — пояснили в DeepState.

Однак там також наголосили, що бої за місто тривають. В основному — в західній частині Гуляйполя, де також постійно фіксується противник.

"ЛБЗ (лінії бойового зіткнення, — ред.) як такої немає, адже динаміка боїв насичена постійною інфільтрацією піхоти ворога", — зауважили аналітики.

Нагадаємо, 15 січня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували село Красногірське Пологівського району Запорізької області.

Фокус також писав про те, що ЗС РФ окупували одразу два села у Донецькій та Сумській областях.