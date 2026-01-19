"Долго не живут": в DeepState рассказали, что происходит с россиянами в районе Степногорска

Солдаты российской оккупационной армии, которые проникают небольшими группами в поселок Степногорск Запорожской области, долго там не живут.

Однако враг пока не изменил своей тактики постоянных попыток инфильтрации в Степногорск, сообщили аналитики проекта DeepState.

"Для них эти инфильтрации на первый взгляд успешны, однако долго в населенном пункте они не живут. Здесь уже отмечаются пилоты Сил Обороны, которые охотятся постоянно на ка*апскую пехоту", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий Фото: DeepState

В то же время аналитики отметили, что ВС РФ продолжают пытаться инфильтроваться в Приморском.

"За счет количественного преимущества ка*а*ы постоянно фиксируются в селе и либо прячутся и пытаются накопиться для дальнейшего продвижения, либо же лезут сразу в Речное и в большинстве своем умирают", — пояснили в DeepState.

Відео дня

Там также подчеркнули, что наибольшая активизация и изменение вектора движения за последнее время произошла в направлении Лукьяновского и Павловки.

"Там также постоянные попытки инфильтрации малыми группами пехоты, где для Сил Обороны есть бесперебойная работа по уничтожению противника. Лезут за счет поиска слабых мест, где наша оборона из-за отсутствия достаточного количества людей имеет малую плотность между позициями", — отметили аналитики.

Напомним, 14 января в Силах обороны предупредили, что ВС РФ прорываются к Степногорску.

17 января в DeepState объяснили, что ВС РФ делают с Гуляйполем.