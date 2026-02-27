Призрак Будапешта: что стоит за обвинениями Кремля и способна ли Украина вернуть себе ядерный статус

На днях служба внешней разведки страны-оккупанта обнародовала информацию о том, что Великобритания и Франция якобы собираются тайно передать Украине ядерное оружие и средства его доставки. Противник утверждает, что сейчас в Лондоне и Париже якобы рассматривают возможность передачи Киеву французской малогабаритной боевой части TN75 от одной из баллистических ракет M51.1, которые размещаются на подводных лодках.

Основной акцент делается на том, что усилия наших стратегических партнеров "сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев".

На эту информацию уже отреагировал спикер Кремля Песков. "Это абсолютно вопиющее нарушение всех норм и принципов соответствующих актов международного права. Безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание и учитываться в ходе переговоров, потому что потенциально это чрезвычайно опасная информация", — заявил он.

В свою очередь президент Украины Зеленский заявил, что заявления России о "передаче Украине ядерного оружия" является политическим давлением и подготовкой к следующим трехсторонним встречам по мирному соглашению. "В Украине нет ядерного оружия, к сожалению. Вы знаете все обстоятельства, когда у Украины было это оружие и когда не стало. Благодаря чему и благодаря кому это произошло", — отметил он.

Напомню, в 1991 году, на момент распада СССР, на территории Украины находился третий по величине ядерный арсенал в мире после США и России. Он насчитывал:

176 межконтинентальных баллистических ракет в составе 43-й ракетной армии: 130 жидкотопливных СС-19 (по шесть боеголовок каждая) и 46 твердотопливных СС-24 (по десять боеголовок каждая) в шахтных пусковых установках;

стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 (от 30 до 43);

ядерные боезаряды стратегического оружия (от 1514 до 2156);

тактические ядерные боезаряды (от 2800 до 4200).

Впрочем, еще в 1990 году Украина заявила о принципе безъядерного государства. Речь идет о Декларации о государственном суверенитете, которую Верховная Рада приняла 16 июля 1990 года. В документе говорилось, что Украина провозглашает намерение стать нейтральным, внеблоковым государством и обязуется придерживаться трех неядерных принципов: не применять, не производить и не приобретать ядерное оружие. Этот принцип получил неофициальное название "доктрина Павлычко" — по имени Дмитрия Павлычко, главы комитета по иностранным делам Верховной Рады в 1990–1994 годах.

В октябре 1991 года Верховная Рада приняла заявление о безъядерном статусе. В декабре того же года Украина подписала Минское соглашение СНГ, которое предусматривало, что Украина разукомплектует запасы тактического ядерного оружия до начала июля 1992 года, а остальные запасы — до конца 1994 года.

В декабре 1994 г. Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как неядерное государство, а последняя боеголовка была вывезена в Россию в августе 1996 г. В рамках трехстороннего соглашения США и Россия дали гарантии территориальной целостности и независимости Украины, а также отказались от использования против нее силы "в соответствии с принципами Заключительного акта ОБСЕ".

Добровольный отказ Украины от ядерного оружия трактовался как первая подобная акция в мировой практике на фоне желания других государств получить контроль над военным атомом. Единственным государством, отказавшимся от разработок в ядерной отрасли, была Южно-Африканская Республика, которая фактически выменяла такое решение в обмен на позиции лидерства на Африканском континенте. Но решение ЮАР не идет в сравнение с решением Украины. Хотя бы потому, что у ЮАР ядерного оружия не было.

Дальнейшие события в отношениях со страной-оккупантом показали, насколько непродуманным и преступным по отношению к своей стране оказался подобный шаг.

Разговоры о возможном восстановлении ядерного статуса активизировались в Украине после событий 2014 года, а именно: аннексии Крыма и оккупации части Луганской и Донецкой областей. Уже тогда стало понятно, что Будапештский меморандум не обеспечил Украине гарантий территориальной целостности и независимости страны.

Стоит отметить, что вопрос возможности восстановления ядерного статуса нашего государства используется страной-оккупантом для политических манипуляций и обвинений. Примечательно, что россияне заявляли об "украинском ядерном оружии" еще с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Тем не менее, сегодня даже очень быстрый анализ ситуации говорит о том, что экономический и научно-технический потенциал Украины достаточен для обратного хода. При наличии существующей технологической базы воспроизводство ядерного потенциала и производство ядерных боезапасов потребует пять–семь лет, если ежегодно вкладывать 200–300 млн долл. На территории Украины есть два предприятия по добыче и переработке урана, завод по производству тяжелой воды, технология разработки электронных компонентов и даже специальная техника, которая измеряет изотопный состав ядерных материалов. Отечественные специалисты уверяют, что Украина в очень короткие сроки может реализовать такие недостающие ядерные технологии, как получение трития, реактор-производитель оружейного плутония, радиохимический завод по обогащению плутония и металлургический завод по производству оружейного плутония. Также можно отдельно подчеркнуть, что Украина является одним из самых богатых регионов, где есть уран.

Большим плюсом является и то, что из 20 ракетных комплексов, которые были на вооружении бывшего СССР, 13 были разработаны в днепропетровских КБ "Южное" и ПО "Южмаш".

Что касается самого ядерного цикла, то в свое время руководитель Днепропетровского филиала Национального университета А. Шевцов заявил, что при наличии политической воли и одного млрд долл. Украине понадобится всего полгода. По мнению ученого, Украина способна создать ядерные боеприпасы как на основе обогащенного урана, так и на основе плутония. Наиболее простым для Украины может быть так называемый "плутониевый путь" разработки ядерного оружия. Стоимость небольшого реактора-производителя вооруженного плутония Pu-25 и радиохимического завода будет стоить несколько десятков млн долл. Еще больше затрат можно уменьшить за счет выделения плутония из ТВЭЛов. Точность счетов ядерных материалов МАГАТЭ, равная 99%, позволяет на "потерях" 1% плутония ежемесячно получать по одному ядерному боезапасу. Плутониевый путь позволит Украине в сжатые сроки стать обладателем 100 ядерных зарядов средней мощности в пределах 15 кг.

Путь создания ядерного оружия на основе обогащенного урана 11-235 до 90% уровня более дорогой, поскольку более технологичный. Но все необходимое Украина имеет, создание специальных высокоскоростных центрифуг — вопрос привлеченных средств и времени. Таким путем пошли Пакистан и Индия и пороговые государства Бразилия и Аргентина.

По словам академика НАНУ В. Барьяхтара, при сравнении Украины с Индией и Пакистаном, Украина даже при очень плохих обстоятельствах могла значительно быстрее стать ядерной державой с ядерным оружием, чем две последние страны.

Официальный ядерный клуб сегодня состоит из таких государств: США, Россия, Британия, Китай, Франция. Круг неофициальных владельцев гораздо шире. Сейчас 30–40 стран мира имеют возможность создать ядерное оружие. От обычных вооружений, которые надо то и дело демонстрировать, у ядерного оружия есть важная и уникальная черта: оно выполняет сдерживающую функцию не только своими военно-техническими характеристиками, но и фактом своего наличия у этой страны.

Ядерное оружие является фактором "косвенного действия, политического оружия". Официальные владельцы ядерного оружия это декларируют в своих доктринах с учетом собственных политических интересов. Например, Франция уже дала основные положения своей доктрины. Французские ракеты будут нацелены не только на те государства, которые имеют ядерное оружие, но и на те, которые могут использовать против Франции свои химические и биологические арсеналы. Наличие таких целей — одна из форм ядерного сдерживания. По словам М. Тэтчер, именно наличие ядерного оружия как фактора сдерживания сыграло решающую роль в противостоянии в "холодной войне" между Западом и СССР.

По моему убеждению, ведение серьезного диалога о восстановлении Украиной ядерного статуса является вполне подходящим шагом и будет способствовать ревизии недействующих гарантий безопасности. Кроме того, Украина может вплотную приблизиться к созданию ядерного оружия, оставив этот шаг как последнюю возможность, необходимую для сохранения государственности. Такая программа может быть реализована в рамках развития атомной энергетики с учетом расширения ее компонентов, которые потенциально можно использовать в военном деле.

Враждебные шаги наших соседей, которые посягают на наши территории, не оставляют нам другого выбора, как создание собственного ядерного потенциала как гаранта безопасности и территориальной неприкосновенности наших границ.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

