Путин обвинил Украину в намерении применить ядерное оружие: появилась реакция Зеленского (видео)

Кремль, по мнению президента, использует тему ядерного оружия как инструмент влияния на международную аудиторию. Такие упреки появляются, когда ВС РФ не могут достичь успехов на фронте.

Глава государства заявил, что Россия начинает искать "ядерное оружие" в Украине именно тогда, когда терпит неудачи на фронте, хотя на самом деле его в стране нет. Подобные утверждения являются элементом политического давления и подготовкой к международным и трехсторонним переговорам, сообщил он во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии.

Президент Украины подчеркнул, что Кремль использует тему "ядерного оружия" как инструмент влияния на международную аудиторию. По его словам, такие заявления — это попытка оказать политическое давление накануне возможных международных и трехсторонних консультаций. Он также связал это с дискуссиями в Европе относительно так называемого "ядерного зонтика".

Президент подчеркнул, что такая риторика является крайне опасной, ведь Россия "играет со словами о ядерном оружии". Он выразил надежду, что на эти заявления отреагируют другие государства, и в первую очередь — ядерные страны.

"Прежде всего США могли бы, как мне кажется, дать России соответствующий сигнал", — отметил Зеленский.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере поддержал позицию Зеленского и заявил, что нужно решительно отвергать любые ядерные угрозы со стороны РФ.

"Любые угрозы применения ядерного оружия неприемлемы, и это должно звучать предельно ясно", — сказал норвежский премьер-министр.

Напомним, что МИД Украины резко отверг заявления Москвы о якобы попытках Киева получить ядерное оружие при поддержке Великобритании и Франции. В МИД назвали эти обвинения безосновательными и призвали международное сообщество дать оценку очередной информационной кампании РФ.

Ранее мы также информировали, что представители РФ распространяли заявления о якобы появлении в Украине ядерной бомбы и даже заявляли о намерении донести эту информацию до президента США Дональда Трампа. На годовщину полномасштабного вторжения российские чиновники, кроме обвинений относительно "ядерного оружия в Украине", озвучивали угрозы возможного ядерного удара и заявления о подрыве "Турецкого потока".