Ушаков предупредил, что Трамп узнает о ядерной бомбе TN75 у Украины: список новых угроз РФ

Российская Федерация по всем канал распространяет информацию о якобы появлении ядерной бомбы в Украине, и отдельно об этом надеются сообщить президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, сказал топ-чиновник РФ Юрий Ушаков. При этом на годовщину 24 февраля россияне, кроме жалоб на украинскую "ядерку", угрожали собственным ядерным ударом по украинцам и прогнозировали подрыв Турецкого потока. Какие угрозы в отношении Украины прозвучали на четвертую годовщину полномасштабного вторжения?

Возможная попытка Украины получить ядерное оружие станет еще одной темой мирных переговоров, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии росСМИ "Россия-1". По его словам, это повлияет на переговорную позицию РФ и об этом отдельно пообщаются с Трампом.

Выступление Ушакова в эфире росСМИ появилось после ливня предыдущих заявлений российских чиновников, которые 24 февраля начали говорить о том, что Украина может получить боеголовку TN75 от западных партнеров. С одной стороны, чиновник сказал, что Трампу сообщат, а с другой, что "информация по каналам уже идет" и должны появиться комментарии. Других деталей относительно украинской "ядерки" озвучено не было.

Тем временем появился комментарий МИД Украины. Украинские дипломаты заявили, что заявления РФ — это "не правда", и предположили, что предположение Кремля — это основание для нового ядерного шантажа.

Ядерное оружие — что заявила РФ об Украине

Утром 24 февраля Служба внешней разведки РФ сообщила, что якобы Украина получит от Франции и Великобритании ядерную боеголовку TN75 мощностью 150 кт от ракеты с подводной лодки М51.1. По мнению российских спецслужб, план заключается в том, что это может усилить позицию украинцев на новом этапе мирных переговоров. Имелось в виду, что ВСУ могут раздобыть "грязную" бомбу, чтобы использовать ее давления на РФ для завершения боевых действий. При этом, как заверила российская СВР, от этого плана категорически отказалась Германия.

Ко всему, с комментарием вышел представитель Госдумы РФ Дмитрий Новиков и сказал, что надеется на США, — Трамп не допустит появления ядерного оружия в Украине. По его словам, Вашингтон будет бояться потерять "стратегическую монополию" и возможность влиять на мирные переговоры. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заверила, что Москва даст "решительный отпор" попыткам Украины и что вокруг есть множество доказательств, что Киев действительно хочет избавиться от безъядерного статуса. Представитель Путина Дмитрия Песков, в свою очередь, назвал "безумием" мысль о появлении ядерной боеголовки у украинцев.

После публикации спецслужб РФ появился ряд заявлений российских топ-чиновников. Высказался заместитель главы совбеза РФ Дмитрий Медведев, который заверил, что в случае передачи Украине боеголовки, россияне ударят нестратегическим ядерным оружием. Удар состоится как по месту хранения на украинской территории, так и по территории стран, которые ее предоставили. Между тем президент РФ Владимир Путина сначала пригрозил российской "ядеркой" и потом заявил, что кроме бомбы, опасается удара ВСУ по Турецкому потоку — трубопроводу на дне Черного моря, по которому российский газ идет на экспорт.

Напоминаем, в феврале немецкое медиа рассказало о спецоперации Украины по подрыву "Северного потока", по которому Германия получала российский газ.