Украина спланировала подрыв газопровода "Северный поток", пытаясь прекратить поток газа в Европу, благодаря которому Российская Федерации получала миллиарды евро, написало немецкое медиа Der Spiegel. О спецоперации, вероятно, знало Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки, которое заинтересовалось и внимательно выслушало план. Какие украинские спецслужбы могли быть привлечены к операции в Балтийском море и поддерживали ли в Киеве и Вашингтоне такую идею?

Несмотря на то, что ЦРУ и Украина опровергают такие подозрения, немецкое медиа рассказало детали расследования, поскольку немцы тратят деньги на помощь украинцам. История о подрыве "Северного потока" (Nord Stream 1 и 2) основывается на информации от анонимного источника, которому доверяют из-за предыдущих правдивых заявлений. Кроме того, немецкие журналисты отдельно отметили, что диверсию совершили украинцы, которым правительство выделило миллиарды евро на защиту от российского вторжения.

В статье Spiegel говорится о том, что одним из руководителей спецоперации был Роман Червинский — опытный работник спецслужб, который до вторжения работал в 5 спецотделе СБУ, который действовал против гибридного вторжения РФ и активистов "ДНР/ЛНР". Выяснилось, что идея диверсии, которую назвали "Операция "Диаметр", возникла весной 2022 года, и на первых встречах присутствовали представители ЦРУ. Участники заговора создали план и начали искать исполнителей — людей, которые могли бы приехать на яхте, спуститься на глубину 80 м, заложить взрывчатку, взорвать ее и не оставить следов.

Подрыв Северного потока — схема диверсии в сентябре 2022 года Фото: The Telegraph

Согласно данным журналистов, ЦРУ на первой встрече не возражало против идеи диверсии. Впрочем впоследствии они категорически протестовали против таких действий украинцев. Кроме того, против был президент Украины Владимир Зеленский, но главнокомандующий ВСУ и организаторы из спецслужб действовали по своему.

Среди прочего, незадолго до диверсии план едва не сорвался, поскольку нидерландская разведка получила данные от агента из Украины, который сообщил о подрыве и назвал даже точную дату. При этом Германия не поверила предупреждению, поскольку диверсии не произошло в указанный день. Ко всему, украинцы имели проблемы с финансированием. Стоимость операции — около 300 тыс. евро. Сначала эти деньги якобы обещали предоставить ЦРУ, но потом отказались. Наконец, деньги на подрыв предоставил неизвестный украинский предприниматель, подытожили немецкие журналисты.

Подрыв Северного потока — детали

Осенью 2025 года немецкие следователи заявили, что отыскали двух подозреваемых, которые якобы причастны к подрыву "Северного потока". Согласно данным расследования, это двое украинцев с опытом водолазных работ. Одного из них обнаружили в Италии и депортировали в Германию, другого отыскали в Польше, но польский суд запретил экстрадицию. Следователи установили, что к диверсии причастен украинец Сергей Кузнецов, боец спецназа (задержан в Италии), еще несколько мужчин (среди них Владимир Журавлев, водолаз, задержанный в Польше) и одна женщина. Сообщники арендовали яхту "Андромеда", добрались до острова Борнхольм и 26 сентября 2022 года взорвали три из четырех ниток "Северного потока".

