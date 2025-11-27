Подозреваемого в подрыве "Северного потока" украинца экстрадировали из Италии в Германию, — СМИ

Италия передала Германии гражданина Украины, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в Балтийском море. После экстрадиции его доставили в ФРГ для проведения дальнейших процессуальных действий.

Как сообщает издание Reuters со ссылкой на немецкую прокуратуру, передача состоялась после решения Верховного суда Италии, который на прошлой неделе разрешил экстрадицию подозреваемого. В четверг мужчину доставили в Германию, где он в ближайшее время должен предстать перед следственным судьей Федерального суда в Карлсруэ.

В частности, в сентябре 2022 года возле датского острова Борнхольм произошли мощные взрывы, которые повредили газопроводы "Северный поток". Из-за этого практически прекратился транзит российского газа в Европу, что серьезно повлияло на энергетическую ситуацию в странах ЕС, хотя Россия уже ранее сократила поставки.

Как пишет издание, и Москва, и западные столицы назвали инцидент актом саботажа, а само расследование продолжается уже несколько лет. Немецкие правоохранительные органы постепенно восстанавливают ход событий и устанавливают возможных участников операции.

Подозреваемого в официальных документах обозначают как Сергея К. из-за ограничений, предусмотренных немецким законодательством по разглашению персональных данных. Сам мужчина отрицает причастность к подрывам. Его адвокат Никола Канестрини заявил, что рассчитывает на полное оправдание своего клиента в рамках судебного разбирательства.

По версии следствия, Сергей К. входил в группу лиц, которые устанавливали взрывные устройства на газопроводах. Прокуратура обвиняет его в сговоре с целью организации взрывов, совершении диверсии и умышленном разрушении объектов критической инфраструктуры.

Мужчину задержали в августе в итальянском городе Римини на основании европейского ордера на арест. После этого он пытался обжаловать свой перевод в Германию через суд, однако итальянские судебные инстанции отклонили эти требования.

В прокуратуре ФРГ отметили, что уже в ближайшее время состоится судебное заседание, на котором будут решать вопрос о дальнейшем содержании подозреваемого.

Зато суд в Варшаве принял решение не передавать Германии украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к взрывам на газопроводе "Северный поток" в 2022 году.

Также Фокус писал, что подрыв "Северного потока" в 2022 году, по данным WSJ, мог быть организован украинскими военными под руководством генерала Залужного.