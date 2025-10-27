Подрыв "Северного потока": суд Италии удовлетворил просьбу Германии о выдаче украинца

Апелляционный суд в Болонье после повторного рассмотрения дела постановил, что бывший украинский офицер Сергей Кузнецов, разыскиваемый за подрыв "Северного потока", должен быть передан Германии.

Заседание суда, который четыре дня назад отложил рассмотрение этого дела, состоялось 27 октября, где и было принято решение об экстрадиции украинца в Германию, сообщает журналист WSJ Боян Панчевски. Об этом пишет и издание ANSA.it

В своем Х Панчевски приводит слова адвоката Никола Канестрини, который уже заявил, что подаст апелляцию на это решение в высшую судебную инстанцию ​​Италии.

Защита Кузнецова намерена оспорить решение суда в Болонье

Защита Кузнецова утверждает, что судебное разбирательство сопровождается серьезными процессуальными нарушениями, подрывающими как законность, так и основополагающие гарантии надлежащей правовой процедуры.

Апелляция будет, в частности, сосредоточена на использовании доказательств, полученных в ходе разбирательств, уже признанных недействительными Верховным судом Италии, нарушении принципа взаимного доверия между государствами-членами ЕС, поскольку решение польского суда, прямо признающее объективный (функциональный) иммунитет, было проигнорировано, отсутствии эффективной проверки процессуальных гарантий и гарантий содержания под стражей в государстве, вынесшем решение, и непринятии во внимание вопросов функционального иммунитета и политического характера предполагаемого диверсионного преступления.

"Это дело касается не только судьбы одного человека, но и самого авторитета европейской системы судебного сотрудничества. Взаимное доверие не может быть слепым: оно должно основываться на эффективном контроле за основными правами, иначе оно становится соучастием в их нарушении. Мы будем продолжать бороться до тех пор, пока суд наконец не рассмотрит по существу вопросы международного права и иммунитета", – цитирует Панчевский адвоката Канестрини.

В свою очередь Польша не собирается выдавать Германии гражданина Украины Владимира Железнова, арестованного по подозрению в причастности к подрыву веток газопровода "Северный поток-2".

Дело Сергея Кузнецова: как украинец оказался в эпицентре расследования

Сергея Кузнецова, бывшего капитана ВСУ, подозревают в координации взрывов на газопроводах "Северный поток" в сентябре 2022 года. Карабинеры муниципалитета Мизано-Адриатико арестовали его 21 августа 2025 года в районе Римини на основании европейского ордера на арест.

По информации СМИ, трубопроводы были подорваны украинскими спецназовцами в сентябре 2022 года. Сообщается, что водолазов доставляли со специально зафрахтованной парусной яхты в район трубопроводов, чтобы затем заложить взрывчатку на морское дно.

Кузнецов якобы 8 сентября 2022 года находился на борту судна под названием "Андромеда". Кроме него, на борту парусника были также шкипер, четыре водолаза, сапер и взрывчатка. Неподалеку от датского острова Борнгольм на глубине 70-80 метров они, как утверждается, установили на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" не менее четырех взрывных устройств с таймерами.

Следствие утверждает, что после возвращения "Андромеды" в порт Кузнецова на авто доставили в Украину, а 26 сентября прогремели взрывы. По мнению Федеральной прокуратуры, Кузнецов не был одним из водолазов, а, скорее всего, координировал их работу.

Предполагаемый момент взрыва газопровода "Северный поток" Фото: Anadolu

В Германии заявили, что диверсия была направлена на срыв поставок российского газа в их страну, и выдвинули Кузнецову обвинения в "антиконституционной диверсии, умышленном вызывании взрыва с помощью взрывных устройств и уничтожении объектов общественного пользования".

27 августа 2025 года издание Die Zeit писало, что немецкие следователи установили всех подозреваемых в диверсии на газопроводе "Северный поток" в 2022 году. Среди семи подозреваемых оказались украинские профессиональные дайверы и военные.

Кузнецов – один из тех, чьей экстрадиции ожидают немецкие власти. Апелляционный суд Болоньи впервые постановил передать украинца в Верховный федеральный кассационный суд Германии, но 15 октября Верховный суд Италии отменил решение об экстрадиции.

Сам подозреваемый всячески отрицает свою причастность к подрыву, заявляя, что в эти дни находился в Украине на службе в ВСУ, откуда уволился в 2023-м.

Подрыв "Северных потоков": что известно на сегодня

26 сентября 2022 года в Балтийском море, недалеко от датского острова Борнхольм, произошел взрыв. Он разрушил три из четырех ниток трубопровода "Северный поток", которые долгое время использовались для транспортировки газа из России в Германию. Москва полностью прекратила поставки за четыре недели до взрыва.

В Польше во взрывах считали виновными россиян, якобы организовавших диверсию, и даже предоставили доказательства. Прокуратура в Гданьске также расследовала версию о российском вмешательстве. После возвращения в кресло премьер-министра Дональда Туска в Германии рассчитывали на помощь в расследовании.

В Минобороны Великобритании также считают, что к подрывам причастны россияне.

В Офисе президента Украины опровергали причастность Киева к подрыву "Северного потока". Советник главы ОП Михаил Подоляк утверждал, что Украина не получила от взрывов стратегического и тактического преимущества.

В мае 2023 года журналисты-расследователи узнали, что российские военные корабли, по меньшей мере, трижды приближались к району газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", где произошли взрывы.