Немецкие следователи якобы идентифицировали всех семерых подозреваемых в подрыве газопровода "Северный поток" в 2022 году, среди которых — украинские профессиональные дайверы и военные. Один из ключевых фигурантов арестован в Италии, а расследование указывает на возможную причастность высокопоставленных чиновников Украины.

Как сообщает издание Die Zeit, почти через три года после взрывов на газопроводах "Северный поток" немецким правоохранителям удалось идентифицировать всех участников операции. Следствие считает, что к диверсии причастны семеро украинцев.

Доказательная база: от ДНК до дорожных камер

Следователи Федеральной полиции и Федерального управления уголовной полиции Германии тщательно документировали все доказательства. Они обнаружили совпадение микроэлементов взрывчатых веществ (октогена и гексогена) на яхте "Андромеда" и на обломках трубопровода. Также были найдены отпечатки пальцев и образцы ДНК подозреваемых на судне.

Ключевой находкой стала запись дорожной камеры на острове Рюген, которая зафиксировала автомобиль с подозреваемыми в ночь на 8 сентября 2022 года. Благодаря сотрудничеству с польскими пограничниками удалось установить личные данные всех, кто пересекал границу.

Кто есть кто: портреты главных подозреваемых

Среди семи подозреваемых — четверо водолазов, специалист по взрывчатым веществам, капитан судна и координатор операции Сергей К., арестованный в Италии.

По данным расследования, одним из участников группы был 53-летний украинский военнослужащий Всеволод К., который, по сообщениям, погиб во время боевых действий на востоке Украины в конце декабря 2024 года. Как оказалось, по иронии судьбы, незадолго до этих событий он прошел подготовку в учебном центре Бундесвера в Вильдфлекене.

Эту информацию во время собственного журналистского расследования обнаружили репортер Kontraste Георг Гайль и его голландский коллега. Их анализ также показал, что генетические следы, найденные на документах, которые заполнял Всеволод К., совпадают с ДНК, обнаруженной на яхте "Андромеда".

Особого внимания заслуживает 40-летняя Валерия Т., профессиональный дайвер, рекордсменка Украины по глубоководным погружениям (104 метра). Ее коллеги описывают ее как высококвалифицированного специалиста с "четкими коммуникативными навыками".

Капитаном яхты "Андромеда" был опытный моряк из Одессы, который использовал два поддельных паспорта. Полиция нашла его отпечаток пальца на судне.

Политические последствия для Украины

Раскрытие дела ставит серьезные политические вопросы. Как пишет Die Zeit, источники иностранных разведок указывают на возможную причастность бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вопрос о том, насколько высоко в украинской государственной иерархии знали об операции, остается открытым.

Эксперт по внешней политике СДПГ Ральф Штегнер требует от Украины экстрадиции подозреваемых.

"Мы не можем просто смотреть в другую сторону, потому что нам это политически не нравится. Правовое государство должно заниматься этим", — отметил Штегнер.

Расследование продолжается, но уже сейчас понятно, что дело "Северного потока" будет оставаться в центре международной политики еще долго, независимо от исхода судебных процессов.

На момент публикации материала Офис президента и военное руководство Украины не комментировало новую информацию журналистов о возможной причастности украинских граждан к подрыву "Северного потока".

Что произошло на "Северном потоке"

Напомним, на российском газопроводе "Северный поток-2" 26 сентября 2022 года зафиксировали резкое падение давления. Об инциденте сообщили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Вооруженные силы Дании 27 сентября 2022 года опубликовали видео, на котором видны последствия аварии по газопроводам "Северный поток". В Датском энергетическом агентстве заявили, что в газопроводах образовались не трещины, а большие дыры. До 27 сентября всего утечек было три.

В Минобороны Великобритании 28 сентября заявили, что РФ могла взорвать "Северный поток", использовав подводный дрон. Россияне способны были доставить взрывчатку к газопроводам еще несколько месяцев до взрыва.

Как сообщал Фокус, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг причастность своей страны к подрыву "Северного потока".

Фокус также писал, что в апреле этого года в Белом доме обдумывали возможность отмены санкций в отношении российского газопровода "Северный Поток 2".