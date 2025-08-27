Таємниця вибуху "Північного потоку" розкрита: слідчі встановили всіх підозрюваних у диверсії, – Die Zeit

Німецькі слідчі нібито ідентифікували всіх сімох підозрюваних у підриві газопроводу "Північний потік" у 2022 році, серед яких – українські професійні дайвери та військові. Один із ключових фігурантів заарештований в Італії, а розслідування вказує на можливу причетність високопосадовців України.

Як повідомляє видання Die Zeit, майже через три роки після вибухів на газопроводах "Північний потік" німецьким правоохоронцям вдалося ідентифікувати всіх учасників операції. Слідство вважає, що до диверсії причетні семеро українців.

Доказова база: від ДНК до дорожніх камер

Слідчі Федеральної поліції та Федерального управління кримінальної поліції Німеччини ретельно документували всі докази. Вони виявили збіг мікроелементів вибухових речовин (октогену та гексогену) на яхті "Андромеда" і на уламках трубопроводу. Також були знайдені відбитки пальців та зразки ДНК підозрюваних на судні.

Ключовою знахідкою стала запис дорожньої камери на острові Рюген, яка зафіксувала автомобіль із підозрюваними в ніч на 8 вересня 2022 року. Завдяки співпраці з польськими прикордонниками вдалося встановити особові дані всіх, хто перетинав кордон.

Хто є хто: портрети головних підозрюваних

Серед семи підозрюваних – четверо водолазів, фахівець з вибухових речовин, капітан судна та координатор операції Сергій К., заарештований в Італії.

За даними розслідування, одним з учасників групи був 53-річний український військовослужбовець Всеволод К., який, за повідомленнями, загинув під час бойових дій на сході України в кінці грудня 2024 року. Як виявилося, за іронією долі, незадовго до цих подій він пройшов підготовку у навчальному центрі Бундесверу у Вільдфлекені.

Цю інформацію під час власного журналістського розслідування виявили репортер Kontraste Георг Гайль та його голландський колега. Їхній аналіз також показав, що генетичні сліди, знайдені на документах, які заповнював Всеволод К., збігаються з ДНК, виявленою на яхті «Андромеда».

Особливої уваги заслуговує 40-річна Валерія Т., професійна дайверка, рекордсменка України з глибоководних занурень (104 метри). Її колеги описують її як висококваліфікованого фахівця з "чіткими комунікативними навичками".

Капітаном яхти "Андромеда" був досвідчений моряк з Одеси, який використовував два підроблені паспорти. Поліція знайшла його відбиток пальця на судні.

Політичні наслідки для України

Розкриття справи ставить серйозні політичні питання. Як пише Die Zeit, джерела іноземних розвідок вказують на можливу причетність колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Питання про те, наскільки високо в українській державній ієрархії знали про операцію, залишається відкритим.

Експерт із зовнішньої політики СДПН Ральф Штегнер вимагає від України екстрадиції підозрюваних.

"Ми не можемо просто дивитися в інший бік, бо нам це політично не подобається. Правова держава повинна займатися цим", – зазначив Штегнер.

Розслідування триває, але вже зараз зрозуміло, що справа "Північного потоку" залишатиметься в центрі міжнародної політики ще довго, незалежно від результату судових процесів.

На момент публікації матеріалу Офіс президента та військове керівництво України не коментувало нову інформацію журналістів про можливу причетність українських громадян до підриву "Північного потоку".

Що сталося на "Північному потоку"

Нагадаємо, на російському газопроводі "Північний потік-2" 26 вересня 2022 року зафіксували різке падіння тиску. Про інцидент повідомили берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії.

Збройні сили Данії 27 вересня 2022 року опублікували відео, на якому видно наслідки аварії по газопроводах "Північний потік". У Данському енергетичному агентстві заявили, що в газопроводах утворилися не тріщини, а великі дірки. До 27 вересня усього витоків було три.

У Міноборони Великої Британії 28 вересня заявили, що РФ могла підірвати "Північний потік", використавши підводний дрон. Росіяни здатні були доставити вибухівку до газопроводів ще кілька місяців до вибуху.

Як повідомляв Фокус, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк спростував причетність своєї країни до підриву "Північного потоку".

Фокус також писав, що у квітні цього року у Білому домі обмірковували можливість скасування санкцій щодо російського газопроводу "Північний Потік 2".