Британский журналист Колин Фримен утверждает, что решение о диверсии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" якобы было принято украинскими командирами высшего звена во время празднования в мае 2022 года провала российской осады Киева.

Related video

Немецкая полиция пытается найти причастных к подрыву "Северного потока" почти три года, пишет The Telegraph 11 сентября. По словам автора материала, решение устроить диверсии на трубопроводах, которые транспортируют газ в Германию из РФ, могло быть принято украинским высшим военным командованием.

"Пока алкоголь лился рекой, разговоры перешли к способам ударить по Кремлю там, где это было действительно больно", — пишет Колин Фримен.

Журналист отмечает, что многие подозревали, что взрывы на "Северном потоке" устроили по приказу президента РФ Владимира Путина, чтобы указать Европе на ее энергетическую зависимость, а некоторые думали, что диверсию могло организовать американское Центральное управление разведки.

Германия подозревает в подрыве "Северного потока" Украину

В прошлом месяце в Италии задержали 49-летнего украинца Сергея К., которого немецкая прокуратура подозревает в организации нападения на "Северный поток". По словам немецких чиновников, задержанный якобы возглавлял группу из 6 человек, которые установили на газопроводы взрывчатку с помощью арендованной яхты "Андромеда".

Для операции "Диаметр", как якобы прозвали подрыв газопроводов в Балтийском море, необходимо было провезти взрывчатые вещества контрабандой через границу и заложить их на 80-метровой глубине. В составе была одна из лучших украинских дайверок, и с женщиной в составе подразделение выглядело как группа отдыхающих, пишет журналист. По данным немецкого следствия, "туристы" заложили бомбы в четырех местах возле датского полуострова Борнхольм, и они взорвались по плану 26 сентября.

"И хотя президент Украины Владимир Зеленский отрицает санкционирование сговора, утечки информации из следствия свидетельствуют о том, что он по крайней мере знал о нем. За ней также якобы руководил бывший главнокомандующий Украины генерал Валерий Залужный, ныне посол Киева в Лондоне, который также отрицает любую осведомленность", — пишет автор статьи.

Вероятные действия диверсантов на "Северных потоках" Фото: The Telegraph

Один из источников The Wall Street Journal заявил, что подрыв "Северного потока" не был большой операцией с участием спецслужб, а "родился из ночи сильного пьянства и железной решимости горстки людей, которые имели смелость рисковать своей жизнью ради своей страны".

Президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году отрицал причастность Киева к взрывам. Однако журналисты со ссылкой на источники заявляли, что якобы когда украинский лидер пытался вмешаться в операцию по требованию ЦРУ, подразделение уже действовало в "глубоком прикрытии" и было недоступно для его приказов.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных украинских офицеров и чиновников также сообщило, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы проигнорировал приказ Владимира Зеленского. Сам Валерий Залужный отверг предположения о причастности Украины к взрывам и назвал их "провокацией", отмечает автор статьи.

Британский журналист добавил, что "Северный поток" был соблазнительной целью для Киева, потому что заставил Кремль больше полагаться на трансукраинский трубопровод для поставок газа Европе.

"Контракт на этот трубопровод, срок действия которого истек только в этом году, приносил Киеву выгодные транзитные сборы", — заявил корреспондент The Telegraph.

Подрыв "Северного потока": что известно об инциденте

Резкое падение давления в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошло 26 сентября. Оператор проекта Nord Stream AG 27 сентября 2022 года заявил о беспрецедентных повреждениях на нитках "Северного потока", в Германии начали подозревать, что причиной стала диверсия.

Напомним, 27 августа издание Die Zeit писало, что немецкие следователи установили всех подозреваемых в диверсии на газопроводе "Северный поток" в 2022 году. Среди семи подозреваемых оказались украинские профессиональные дайверы и военные.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в августе 2024 года опровергал причастность Украины к подрыву "Северного потока".

Издание Corriere di Bologna 22 августа писало, что подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец Сергей Кузнецов заверил, что во время подрыва газопроводов был в Украине.