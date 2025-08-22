Подрыв "Северных потоков": украинец Сергей Кузнецов отказывается от экстрадиции

49-летний украинец Сергей Кузнецов, которого подозревают в том, что он был одним из координаторов подрыва газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2"в Балтийском море в сентябре 2022 года, отказывается от экстрадиции в Германию.

Об этом он заявил 22 августа во время слушания в Апелляционном суде Болоньи, который вынес решение о его задержании, сообщает Corriere di Bologna.

Мужчина был задержан накануне в фермерском доме в Сан-Клементе (Римини) по запросу Федерального суда Германии. Прибыв в суд, Сергей, выходя из тюремного фургона, показал жест трезубца в поддержку своей страны.

Во время слушаний, на которых он запросил помощь украинского переводчика и захотел ознакомиться с материалами дела на родном языке, мужчина отрицал свою причастность к диверсии и утверждал, что в то время был в Украине, а в Италии сейчас по семейным обстоятельствам.

Слушание о выборе меры пресечения украинцу проходило за закрытыми дверями в присутствии судьи Сони Пазини. Кузнецов сменил адвоката Иларию Перруццу на Луку Монтебелли (оба юриста из Римини).

Украинец подчеркнул, что не согласен на экстрадицию. Слушание по этому вопросу состоится 3 сентября, а передача дела Германии будет осуществляться в течение двух месяцев.

Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. В результате диверсии оба газопровода были серьезно повреждены и вышли из строя. В расследовании инцидента участвовали несколько стран, однако установить исполнителей диверсии так и не удалось.

О том, что к подрывам причастен якобы украинский бизнесмен, иностранные СМИ писали еще в 2023 году.

Позже Федеральный прокурор Германии заявил, что к взрывам может быть причастен украинец по имени Владимир, который некоторое время проживал в Польше. В то же время сам мужчина свое участие в этом деле отрицает.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский опровергал информацию о том, что к диверсии имеют отношения граждане Украины.