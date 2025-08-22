Підрив "Північних потоків": українець Сергій Кузнєцов відмовляється від екстрадиції

49-річний українець Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у тому, що він був одним із координаторів підриву газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у Балтійському морі у вересні 2022 року, відмовляється від екстрадиції до Німеччини.

Related video

Про це він заявив 22 серпня під час слухання в Апеляційному суді Болоньї, який виніс рішення про його затримання, повідомляє Corriere di Bologna.

Чоловіка затримали напередодні у фермерському будинку в Сан-Клементе (Ріміні) за запитом Федерального суду Німеччини. Прибувши до суду, Сергій, виходячи з тюремного фургона, показав жест тризуба на підтримку своєї країни.

Під час слухань, на яких він запросив допомогу українського перекладача і захотів ознайомитися з матеріалами справи рідною мовою, чоловік заперечував свою причетність до диверсії і стверджував, що на той час був в Україні, а в Італії зараз за сімейними обставинами.

Слухання про вибір запобіжного заходу українцю відбувалося за зачиненими дверима в присутності судді Соні Пазіні. Кузнєцов змінив адвоката Іларію Перруццу на Луку Монтебеллі (обидва юристи з Ріміні).

Українець наголосив, що не згоден на екстрадицію. Слухання з цього питання відбудеться 3 вересня, а передача справи Німеччині здійснюватиметься протягом двох місяців.

Вибухи на "Північних потоках" сталися 26 вересня 2022 року. Унаслідок диверсії обидва газопроводи було серйозно пошкоджено, вони вийшли з ладу. У розслідуванні інциденту брали участь кілька країн, проте встановити виконавців диверсії так і не вдалося.

Про те, що до підривів причетний нібито український бізнесмен, іноземні ЗМІ писали ще 2023 року.

Пізніше Федеральний прокурор Німеччини заявив, що до вибухів може бути причетний українець на ім'я Володимир, який деякий час проживав у Польщі. Водночас сам чоловік свою участь у цій справі заперечує.

Натомість президент України Володимир Зеленський спростовував інформацію про те, що до диверсії мають стосунок громадяни України.