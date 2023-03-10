"Це дуже небезпечно": Зеленський спростував причетність України до підриву "Північних потоків"

За словами президента, публікація матеріалів зі звинуваченнями на адресу Києва грає на руку лише Росії чи бізнес-групам, які зацікавлені у тому, щоб проти Москви не вводилися потужні санкції.

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Президент України прокоментував інформацію світових ЗМІ, які писали про причетність України до підриву російських трубопроводів у Балтійському морі 27 вересня. За його словами, журналісти пишуть такі матеріали на користь бізнес-груп, які не хочуть втрачати гроші через санкції проти РФ. Він зазначив, що Київ до диверсії не причетний. Про це глава держави сказав під час брифінгу із прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін 10 березня.

"Щодо Північного потоку, то ми не маємо до цього жодного стосунку… Ми чітко розуміємо, де це з'являлося, на яких медіамайданчиках, яких держав… і звідки ця інформація могла йти. Я вважаю, що це дуже небезпечно, що деякі незалежні медіа роблять такі кроки", — сказав він.

Президент заявив, що такі матеріали на руку лише Росії чи бізнес-групам, які зацікавлені в тому, щоби проти Москви не вводилися потужні санкції.

"Ці групи можуть бути не тільки на території Росії, на жаль. Але потрібно нам з вами усвідомлювати, з чим ми боремося. Ми боремося з ворогом, а ворог один — Росія. А ще ми боремося з тими людьми, які, крім грошей, нічого для себе не бачать.", — додав голава держави.

Володимир Зеленський також зазначив, що є деякі держави, які допомагають Росії оминати санкції. Такі країни є навіть серед членів ЄС та НАТО. Водночас вони надають допомогу Києву та заявляють про підтримку.

"А з іншого боку роблять обходи санкцій, де заробляють десятки мільярдів доларів, і в порівнянні з довоєнним періодом мають збільшений товарообіг з РФ... Я звертав би на це увагу і аналізував, для кого це потрібно, для кого така дезінформація потрібна. Українці точно цього не робили. І це найголовніше", — заявив він.

Нагадаємо, 8 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не варто робити поспішних висновків щодо причетності України до підриву "Північних потоків". За його словами, операція могла бути проведена під "чужим прапором", а ця ймовірність є "такою ж високою".

Водночас видання The Times писало, що диверсію нібито профінансував український бізнесмен, але він не пов'язаний з українською владою. За інформацією журналістів, західні спецслужби вирішили не оприлюднювати цю інформацію, аби захистити Україну.