Підрив "Північних потоків": у Міноборони ФРН не поспішають звинувачувати Україну в диверсії

За словами глави відомства Бориса Пісторіуса, операція могла бути проведена під "чужим прапором", а ця ймовірність є "такою ж високою".

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував інформацію ЗМІ про те, що Україна нібито причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі 27 вересня. За його словами, передчасних висновків не варто робити, адже операція могла бути проведена під "чужим прапором". Про це повідомляє видання Reuters.

"Ми повинні чітко розрізняти, чи це була українська група, можливо, це сталося за наказом України, чи проукраїнська група (діє) без відома уряду. Але я застерігаю від поспішних висновків", — сказав він.

Пісторіус заявив, що ймовірність того, що це могла бути "операція під чужим прапором", організована для того, щоб звинуватити Україну. Така ймовірність є "такою ж високою".

Підрив газопроводів: останні новини

Нагадаємо, 7 березня видання The New York Times повідомило, що проукраїнське угруповання могло стояти за вибухами на газопроводах "Північний потік". За інформацією журналістів, диверсанти в минулому проходили спеціальну державну підготовку.

8 березня журналісти видання The Times випустили матеріал, у якому розповіли, що до диверсії у Балтійському морі нібито причетний український бізнесмен. Він профінансував операцію, проте не пов'язаний з українською владою. Джерела розповіли, що західні спецслужби знали про це, проте вирішили не оприлюднювати цю інформацію, щоб захистити Україну.

Водночас українські офіційні особи заперечують цю інформацію. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до "казусу в Балтійському морі". За його словами, трубопроводи "втопилися".

Міністр оборони Олексій Резніков також заперечує причетність Києва. За його словами, це "дивна історія", а операція була б компліментом для українських спеціальних сил.