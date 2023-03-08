Подрыв "Северных потоков": в Минобороны ФРГ не спешат обвинять Украину в диверсии

По словам главы ведомства Бориса Писториуса, операция могла быть проведена под "чужим флагом", а эта вероятность является "столь же высокой".

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Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал информацию СМИ о том, что Украина якобы причастна к взрывам на российских газопроводах "Северный поток" в Балтийском море 27 сентября. По его словам, преждевременных выводов делать не стоит, ведь операция могла быть проведена под "чужим флагом". Об этом сообщает издание Reuters.

"Мы должны четко различать, была ли это украинская группа, возможно, это произошло по приказу Украины, или проукраинская группа (действующая) без ведома правительства. Но я предостерегаю от поспешных выводов", — сказал он.

Писториус заявил, что вероятность того, что это могла быть "операция под чужим флагом", организованная для того, чтобы обвинить Украину. Такая вероятность является "столь же высокой".

Подрыв газопроводов: последние новости

Напомним, 7 марта издание The New York Times сообщило, что проукраинская группировка могла стоять за взрывами на газопроводах "Северный поток". По информации журналистов, диверсанты в прошлом проходили специальную государственную подготовку.

8 марта журналисты издания The Times выпустили материал, в котором рассказали, что к диверсии в Балтийском море якобы причастен украинский бизнесмен. Он профинансировал операцию, однако не связан с украинскими властями. Источники рассказали, что западные спецслужбы знали об этом, однако решили не обнародовать эту информацию, чтобы защитить Украину.

В то же время украинские официальные лица отрицают эту информацию. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к "казусу в Балтийском море". По его словам, трубопроводы "утонули".

Министр обороны Алексей Резников также отрицает причастность Киева. По его словам, это "странная история", а операция была бы комплиментом для украинских специальных сил.