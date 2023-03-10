"Это очень опасно": Зеленский опроверг причастность Украины к подрыву "Северных потоков"

По словам президента, публикация материалов с обвинениями в адрес Киева играет на руку лишь России или бизнес-группам, которые заинтересованы в том, чтобы против Москвы не вводились мощные санкции.

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Президент Украины прокомментировал информацию мировых СМИ, которые писали о причастности Украины к подрыву российских трубопроводов в Балтийском море 27 сентября. По его словам, журналисты пишут такие материалы в интересах бизнес-групп, которые не хотят терять деньги из-за санкций против РФ. Он отметил, что Киев к диверсии не причастен. Об этом глава государства сказал во время брифинга с премьер-министром Финляндии Санной Марин 10 марта.

"Что касается Северного потока, то мы не имеем к этому никакого отношения… Мы четко понимаем, где это появлялось, на каких медиаплощадках, каких государств… и откуда эта информация могла идти. Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа делают такие шаги", — сказал он.

Президент заявил, что такие материалы на руку лишь России или бизнес-группам, которые заинтересованы в том, чтобы против Москвы не вводились мощные санкции.

"Эти группы могут быть не только на территории России, к сожалению. Но нужно нам с вами осознавать, с чем мы боремся. Мы боремся с врагом, а враг один — Россия. А еще мы боремся с теми людьми, которые кроме денег ничего для себя не видят.", — добавил глава государства.

Владимир Зеленский также отметил, что есть некоторые государства, которые помогают России обходить санкции. Такие страны есть даже среди членов ЕС и НАТО. В то же время они оказывают помощь Киеву и заявляют о поддержке.

"А с другой стороны делают обходы санкций, где зарабатывают десятки миллиардов долларов, и по сравнению с довоенным периодом имеют увеличенный товарооборот с РФ… Я бы обращал на это внимание и анализировал, для кого это нужно, для кого такая дезинформация нужна. Украинцы точно этого не делали. И это самое главное", — заявил он.

Напомним, 8 марта министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не стоит делать поспешных выводов о причастности Украины к подрыву "Северных потоков". По его словам, операция могла быть проведена под "чужим флагом", а эта вероятность является "столь же высокой".

В то же время издание The Times писало, что диверсию якобы профинансировал украинский бизнесмен, но он не связан с украинским властям. По информации журналистов, западные спецслужбы решили не обнародовать эту информацию, чтобы защитить Украину.