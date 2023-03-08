На Западе знали: к диверсии на "Северных потоках" причастен украинский бизнесмен, — The Times

По информации журналистов, частный предприниматель не связан с украинскими властями. А западные спецслужбы решили не обнародовать эту информацию, чтобы защитить Украину.

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Через неделю после аварии на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море, которая произошла 27 сентября, западные разведчики установили, что к инциденту якобы не причастны россияне, американцы или поляки, а частный предприниматель из Украины. Он якобы профинансировал диверсию, но не связан с украинскими властями. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на источники в материале за 8 марта.

По информации журналистов, на Западе решили не обнародовать эту информацию, чтобы защитить Украину.

"Судя по всему, должностные лица НАТО хотели уберечь Украину от публичной размолвки с Германией, которая тянула время с поставками жизненно важной военной помощи, включая танки Leopard 2 и системы ПВО IRIS-T", — рассказали источники.

В то же время в Германии якобы знали, кто несет ответственность, поэтому это был "справедливый ответ" Берлина Киеву.

"Это вполне справедливо — они, видимо, знали, кто несет ответственность, раньше Офиса президента или министерства обороны в Киеве, которые были потрясены докладом и упорно отрицают свою причастность", — сказано в публикации издания.

Собеседники рассказали журналистам, что "влиятельная украинская фигура", которая профинансировала диверсию, не намеревалась менять позицию критиков военной помощи со стороны Германии.

В The Times отмечают, что сложная операция включала в себя задействование яхты, элитных водолазов, поддельных паспортов и закупкой зарядов кумулятивной взрывчатки, доступных только для газовой и нефтяной промышленности по специальной лицензии и за большие деньги.

"Его имя обязательно всплывет, особенно если учесть, что он оставил своеобразную визитную карточку. Отношения Украины с ее союзниками улучшатся, если этот человек признается", — заявляют источники.

Напомним, 7 марта СМИ сообщали, что немецкие следователи добились прорыва в деле о подрывах газопроводов "Северный поток". Следы ведут в Украину, но заказчик операции остается неизвестен. По информации журналистов, взрывчатки под газопроводы заложила группа из 6 человек. А западные спецслужбы выяснили, что ответственность за взрыв несет якобы украинский спецназовец.

В то же время украинские власти отрицают причастность к диверсиям. 6 марта советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к "казусу в Балтийском море", а трубопроводы "утонули".

8 марта министр обороны Алексей Резников сообщил, что операция была бы комплиментом для украинских специальных сил, но это не дело их рук.