Украинца подозреваемого в диверсии на "Северных потоках" задержали в Италии: его экстрадируют в Германию

В Италии задержали гражданина Украины, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". В ближайшее время его экстрадируют в Германию, где он предстанет перед следственным судьей Федерального суда.

По информации Федеральной прокуратуры Германии, речь идет о Сергее К., который, по данным следствия, входил в группу, которая в сентябре 2022 года возле острова Борнхольм в Балтийском море якобы заложила взрывчатку на трубопроводах. Следователи считают, что он был одним из координаторов этой операции.

Расследование установило, что участники группы отправились из немецкого порта Росток на арендованной яхте, использовав подставных лиц и поддельные документы для оформления аренды.

Прокуратура инкриминирует подозреваемому подрыв, антиконституционный саботаж и разрушение инфраструктурных объектов согласно Уголовному кодексу Германии. Взрывы 26 сентября 2022 года вызвали серьезные повреждения обоих магистральных газопроводов.

Теперь Сергея К. после экстрадиции доставят в Германию, где он предстанет перед судом.

Как пишет Bild, ранее немецкие медиа сообщали, что к диверсии могли быть причастны около 12 украинцев — как военных, так и гражданских. Среди них упоминался дайвер Владимир Ш., специалист по глубоководным погружениям, которого Германия разыскивает по ордеру.

Также отмечается, что идея подрыва якобы возникла "за выпивкой", когда группа украинских военных и бизнесменов решила таким образом "ослабить Россию". Министр юстиции Германии Штефани Хубиг назвала задержание "впечатляющим успехом следствия" и подчеркнула, что "подрыв газопроводов должен быть расследован и с юридической точки зрения".

Взрыв на "Северных потоках": что об этом известно

Напомним, еще 7 марта издание The New York Times сообщило о возможном "следе Украины" во взрывах на газопроводах "Северный поток". По данным журналистов, взрывчатку могли установить профессиональные водолазы, которые не работали на военные или разведывательные структуры, однако, вероятно, имели в прошлом специальную государственную подготовку.

В 2023 году президент Владимир Зеленский категорически отрицал причастность Украины к подрыву "Северных потоков". Он подчеркнул, что подобные обвинения выгодны только России и бизнес-группам, заинтересованным в ослаблении санкций против Москвы.

В то же время немецкое издание Der Spiegel писало, что планирование операции по диверсии на Nord Stream-1 и Nord Stream-2 могло начаться еще за несколько лет до полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Позже Федеральный прокурор Германии заявил, что к взрывам может быть причастен украинец по имени Владимир, который некоторое время проживал в Польше. В то же время сам мужчина свое участие в этом деле отрицает.

Кроме того, британские СМИ сообщали, что убитый в Киеве российскими спецслужбами полковник СБУ Иван Воронич был заместителем в подразделении полковника ССО Романа Червинского. По их данным, оба офицера могли координировать взрывы на "Северных потоках".

Ранее Фокус сообщал, что в Польше заговорили о возможном возвращении визового режима для Украины из-за диверсий. В частности, депутат Сейма Кшиштоф Босак заявил, что правоохранители предлагали восстановить визы для ряда стран, однако их инициативу игнорируют. В СМИ объяснили, что такое заявление стало реакцией на задержание украинца, подозреваемого в подготовке нападения на инфраструктуру.

Кроме того, в 2024 году в России увеличилось количество приговоров по делам о диверсиях среди несовершеннолетних. По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в прошлом году суды вынесли 13 приговоров по статье 281 УК РФ ("Диверсия") в отношении подростков в возрасте от 14 до 17 лет.