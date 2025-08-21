Українця підозрюваного у диверсії на "Північних потоках" затримали в Італії: його екстрадують до Німеччини

В Італії затримали громадянина України, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". Найближчим часом його екстрадують до Німеччини, де він постане перед слідчим суддею Федерального суду.

За інформацією Федеральної прокуратури Німеччини, мова йде про Сергія К., який, за даними слідства, входив до групи, що у вересні 2022 року біля острова Борнхольм у Балтійському морі нібито заклала вибухівку на трубопроводах. Слідчі вважають, що він був одним з координаторів цієї операції.

Розслідування встановило, що учасники групи вирушили з німецького порту Росток на орендованій яхті, використавши підставних осіб та підроблені документи для оформлення оренди.

Прокуратура інкримінує підозрюваному підрив, антиконституційний саботаж і руйнування інфраструктурних об’єктів згідно з Кримінальним кодексом Німеччини. Вибухи 26 вересня 2022 року спричинили серйозні пошкодження обох магістральних газогонів.

Тепер Сергія К. після екстрадиції доставлять до Німеччини, де він постане перед судом.

Як пише Bild, раніше німецькі медіа повідомляли, що до диверсії могли бути причетні близько 12 українців — як військових, так і цивільних. Серед них згадувався дайвер Володимир Ш., фахівець із глибоководних занурень, якого Німеччина розшукує за ордером.

Також зазначається, що ідея підриву нібито виникла "за випивкою", коли група українських військових і бізнесменів вирішила у такий спосіб "послабити Росію". Міністр юстиції Німеччини Штефані Хубіг назвала затримання "вражаючим успіхом слідства" та наголосила, що "підрив газопроводів має бути розслідуваний і з юридичної точки зору".

Вибух на "Північних потоках": що про це відомо

Нагадаємо, ще 7 березня видання The New York Times повідомило про можливий "слід України" у вибухах на газопроводах "Північний потік". За даними журналістів, вибухівку могли встановити професійні водолази, які не працювали на військові чи розвідувальні структури, однак, ймовірно, мали у минулому спеціальну державну підготовку.

У 2023 році президент Володимир Зеленський категорично заперечив причетність України до підриву "Північних потоків". Він наголосив, що подібні звинувачення вигідні лише Росії та бізнес-групам, зацікавленим у послабленні санкцій проти Москви.

Водночас німецьке видання Der Spiegel писало, що планування операції з диверсії на Nord Stream-1 і Nord Stream-2 могло розпочатися ще за кілька років до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Пізніше Федеральний прокурор Німеччини заявив, що до вибухів може бути причетний українець, на ім'я Володимир, який певний час проживав у Польщі. Водночас сам чоловік свою участь у цій справі заперечує.

Крім того, британські ЗМІ повідомляли, що убитий у Києві російськими спецслужбами полковник СБУ Іван Вороніч був заступником у підрозділі полковника ССО Романа Червінського. За їхніми даними, обидва офіцери могли координувати вибухи на "Північних потоках".

Раніше Фокус повідомляв, що у Польщі заговорили про можливе повернення візового режиму для України через диверсії. Зокрема, депутат Сейму Кшиштоф Босак заявив, що правоохоронці пропонували відновити візи для низки країн, однак їхню ініціативу ігнорують. У ЗМІ пояснили, що така заява стала реакцією на затримання українця, підозрюваного у підготовці нападу на інфраструктуру.

Крім того, у 2024 році в Росії побільшало вироків у справах про диверсії серед неповнолітніх. За даними Судового департаменту при Верховному суді РФ, торік суди винесли 13 вироків за статтею 281 КК РФ ("Диверсія") щодо підлітків віком від 14 до 17 років.