Убитий у Києві полковник СБУ міг керувати операцією з підриву "Північних потоків", — Times

Убитий у Києві спецслужбами Росії полковник СБУ Іван Вороніч був заступником у підрозділі полковника ССО Романа Червінського. Обидва розвідники могли координувати вибухи на "Північних потоках".

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Полковник вдало застосовував морські безпілотники проти російського Чорноморського флоту, пише британське видання The Times із посиланням на чинних і колишніх працівників української розвідки та експертів із міжнародної безпеки.

Вороніч був заступником у підрозділі полковника Сил спеціальних операцій Романа Червінського. Газета The Washingtom Post писала, що саме Червінський міг координувати вибухи на трубопроводах "Північний потік".

"Будь-який із цих зв'язків міг призвести до того, що він став ціллю російських спецслужб", — стверджують джерела The Times.

Видання зазначає, що Вороніч вступив до елітного спецпідрозділу СБУ "Альфа" і брав участь в операціях у тилу ворога в Курській області Росії.

Одне з джерел стверджувало, що він також був ініціатором засідки і вбивства у 2015 році Олексія Мозгового, командира 14-го батальйону територіальної оборони "міліції "ЛНР".

За словами співробітників української розвідки, убивство Вороніча 10 липня стало першим успішним російським замахом на високопоставленого українського офіцера з початку повномасштабного вторгнення РФ.

На момент публікації матеріалу пресслужби СБУ і ССО ЗСУ офіційно не коментували цих відомостей.

Нагадаємо, Воронича застрелили вранці 10 липня в Голосіївському районі Києва. Кілер розстріляв його вдень посеред вулиці з пістолета з глушником.

Медіа The Guardian раніше з'ясувало, що за вбивством Вороніча стоїть терористична спільнота The Base.