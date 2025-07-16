Убивство полковника СБУ: за злочином стоїть ультраправа група The Base та ФСБ, — The Guardian

Ультраправа терористична спільнота The Base зі зв'язками в Росії взяла відповідальність за убивство полковника Служби безпеки України Івана Воронича. Очільник угрупування, Рон Назарро (Rinaldo Nazzaro), колись працював на Федеральну службу безпеки. Потім втік у Російську Федерацію і почав діяти під керівництвом Кремля.

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Про причетність ультраправого угрупування стало відомо з повідомлення у Telegram, повідомило медіа The Guardian. Зокрема, ідеться про філію, яка діє на території України. Метою цієї філії є розбурхування заворушень у західних областях, і у квітні 2025 року члени спільноти публікували фото з підпаленими автівками бійців ЗСУ, електрощитів тощо. Ультранацисти начебто планують створити "білу етнодержаву", ідеться у розслідуванні медіа.

Журналісти посилаються на дописи у соцмережах, в яких The Base визнає убивство полковника СБУ та пишається ним. Крім того, є обіцянки нових злочинів та погрози іншим громадським діячам в Україні. Скриншотів повідомлень у статті немає, тому не ясно, хто з українців під загрозою.

"Розстріл полковника СБУ — це не кінець, а лише початок. Ми продовжуватимемо нашу боротьбу, доки не переможе справедливість. Полювання триває", — навело медіа цитату з каналу "української філії" терористів.

The Guardian розповіло, що змогло поспілкуватись з Назарро, якого у статті назвали "колишнім підрядником Пентагону". Терорист заявив, що нічого не знає про злочин. Тим часом у статті уточнили, що раніше він відгукувався на події в Україні й хвалив теракти спільників.

Убивство полковника СБУ — деталі

Медіа наголосило, що намагалось зв'язатись з терористами за допомогою Telegram, але відповіді не отримали. У статті пояснили, що ультраправа спільнота заснована у США, її очолив Назарро, який проживає у Санкт-Петербурзі і якого спільники підозрювали у роботі на ФСБ РФ. Також зауважується, що у 2018 році його розшукувало ФБР, але він утік і створив мережу у Європі. Наголошується, що угрупування активізувалось у 2025 році й це начебто пов'язане з рішеннями Дональда Трапа розпустити деякі підрозділи у спецслужбах.

Убивство полковник СБУ - як виглядає логотип The Base Фото: The Guardian Убивство полковник СБУ - як виглядає Рон Назарро Фото: The Guardian

Версія про ультраправих та ФСБ РФ — реакція РНБО

Тим часом глава ЦПД РНБО Андрій Коваленко відреагував на розслідування The Guardian. Посадовець спростував заяву британського медіа про те, що російська нацистська організація якось причетна до США. Коваленко наполягає, що відповідальність діяльність терористів лежить виключено на РФ, оскільки це проєкт ФСБ.

"Такі операції повністю вписуються в гібридну стратегію Росії. Усі спроби представити ці злочини як "ініціативу третіх сторін" — це спроба замести сліди й уникнути відповідальності", — наголосив він.

Фокус пошукав у Telegram групу з іменем The Base. Сервіс видав кілька каналів зі схожими назвами та логотипами, в яких до назви додаються три символи нацистів (спотворені літери S). Втім, усі знайдені канали не мають свіжих дописів, а в одному вказано, що їх заблокували на території ЄС.

Убивство полковник СБУ - скриншот старого допису The Base Фото: Скриншот

Справа Воронича — деталі

Зазначимо, 10 липня на подвір'ї свого будинку у Києві загинув полковник СБУ Іван Воронич. Стрілець підійшов до нього, вистрелив кілька разів та утік. Через три дні, глава СБУ Василь Малюк заявив, що стрільця та його спільницю ліквідовано.

Нагадуємо, журналіст та військових Юрій Буданов розповів, як двоє найманців РФ, які убили Воронича, проникли в Україну.