Убийство полковника СБУ: за преступлением стоит ультраправая группа The Base и ФСБ, — The Guardian

Ультраправое террористическое сообщество The Base со связями в России взяло ответственность за убийство полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича. Глава группировки, Рон Назарро (Rinaldo Nazzaro), когда-то работал на Федеральную службу безопасности. Затем сбежал в Российскую Федерацию и начал действовать под руководством Кремля.

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О причастности ультраправой группировки стало известно из сообщения в Telegram, написало медиа The Guardian. В частности, речь идет о филиале, который действует на территории Украины. Целью этого филиала является разжигание беспорядков в западных областях, и в апреле 2025 года члены сообщества публиковали фото с подожженными автомобилями бойцов ВСУ, электрощитов и тому подобное. Ультранацисты якобы планируют создать "белое этногосударство", говорится в расследовании медиа.

Журналисты ссылаются на сообщения в соцсетях, в которых The Base признает убийство полковника СБУ и гордится им. Кроме того, есть обещания новых преступлений и угрозы другим общественным деятелям в Украине. Скриншотов сообщений в статье нет, поэтому не ясно, кто из украинцев под угрозой.

"Расстрел полковника СБУ — это не конец, а только начало. Мы будем продолжать нашу борьбу, пока не победит справедливость. Охота продолжается", — привело медиа цитату с канала "украинского филиала" террористов.

The Guardian рассказало, что смогло пообщаться с Назарро, которого в статье назвали "бывшим подрядчиком Пентагона". Террорист заявил, что ничего не знает о преступлении. Между тем в статье уточнили, что ранее он откликался на события в Украине и хвалил теракты сообщников.

Убийство полковника СБУ — детали

Медиа отметило, что пыталось связаться с террористами с помощью Telegram, но ответа не получили. В статье объяснили, что ультраправое сообщество основано в США, его возглавил Назарро, который проживает в Санкт-Петербурге и которого сообщники подозревали в работе на ФСБ РФ. Также отмечается, что в 2018 году его разыскивало ФБР, но он сбежал и создал сеть в Европе. Отмечается, что группировка активизировалась в 2025 году и это якобы связано с решениями Дональда Трапа распустить некоторые подразделения в спецслужбах.

Убийство полковник СБУ — как выглядит логотип The Base Фото: The Guardian Убийство полковник СБУ — как выглядит Рон Назарро Фото: The Guardian

Версия об ультраправых и ФСБ РФ — реакция СНБО

Тем временем глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко отреагировал на расследование The Guardian. Чиновник опроверг заявление британского медиа о том, что российская нацистская организация как-то причастна к США. Коваленко настаивает, что ответственность за террористов лежит исключительно на РФ, поскольку это проект ФСБ.

"Такие операции полностью вписываются в гибридную стратегию России. Все попытки представить эти преступления как "инициативу третьих сторон" — это попытка замести следы и избежать ответственности", — подчеркнул он.

Фокус поискал в Telegram группу с именем The Base. Сервис выдал несколько каналов с похожими названиями и логотипами, в которых к названию добавляются три символа нацистов (искаженные буквы S). Впрочем, все найденные каналы не имеют свежих сообщений, а в одном указано, что их заблокировали на территории ЕС.

Убийство полковник СБУ — скриншот старого сообщения The Base Фото: Скриншот

Дело Воронича — детали

Отметим, 10 июля во дворе своего дома в Киеве погиб полковник СБУ Иван Воронич. Стрелок подошел к нему, выстрелил несколько раз и скрылся. Через три дня, глава СБУ Василий Малюк заявил, что стрелок и его сообщница ликвидированы.

Напоминаем, журналист и военных Юрий Буданов рассказал, как двое наемников РФ, которые убили Воронича, проникли в Украину.