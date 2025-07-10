Убийство полковника СБУ Воронича в Киеве: что известно о погибшем и обстоятельствах преступления

Утром 10 июля в Киеве неизвестный застрелил полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича. Нападавшего разыскивают, по факту убийства сотрудника спецслужб открыто уголовное производство.

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Стрельба произошла в Голосеевском районе Киева около 9 утра 10 июля. Фокус собрал всю известную информацию об убийстве сотрудника СБУ в столице.

Обстоятельства убийства полковника СБУ в Киеве

В Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве рассказали, что правоохранители обнаружили на месте происшествия тело мужчины с огнестрельным ранением и обстоятельства преступления устанавливаются.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники утверждает, что неизвестный расстрелял мужчину посреди улицы из пистолета с глушителем в 8:57 на улице Михаила Максимовича, 7, и после этого убежал в направлении ЖК "Амурский".

"По словам дворника, нападавший сел во внедорожник (марка и номер устанавливаются) и скрылся в неизвестном направлении", — написал Виталий Глагола.

По словам журналиста, после убийства полковника СБУ в Киеве был введен специальный план "Сирена", а очевидцы описывали нападавшего как худощавого мужчину около 180 см ростом, одетого в черные шорты и клетчатую рубашку.

Журналист Виталий Глагола рассказал подробности убийства полковника СБУ Ивана Воронича Фото: скриншот

Что известно об Иване Ворониче

По словам журналиста Виталия Глаголы, местные жители рассказывают, что погибший был сотрудником спецподразделения "Альфа" родом из Закарпатья.

СБУ подтвердила Фокусу убийство полковника. Публичных комментариев пресс-центр СБУ на момент публикации новости не давал, имя погибшего также официально не разглашалось.

Бывший сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Роман Червинский утверждает, что полковник был убит пятью выстрелами в упор, когда он выходил из подъезда около 8 утра. По словам Червинского, погибший Иван Воронич боролся с россиянами с 2014 года и был одним из основателей направления в СБУ, "которое сейчас создает много проблем для орков".

Роман Червинский рассказал, что полковник СБУ Иван Воронич был убит пятью выстрелами Фото: скриншот

Убийство полковника СБУ зафиксировала камера

Момент убийства полковника СБУ зафиксировала камера. На обнародованных Национальной полицией кадрах можно заметить, что киллер пользовался пистолетом с глушителем. Источники в полиции рассказали "Украинской правде", что неизвестный подошел к Ивану Вороничу около 9 утра, трижды прицельно выстрелил в него и скрылся с места преступления.

Репортер Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники также заявил, что в столице был убит офицер спецподразделения "Альфа" СБУ. Он отметил, что на записях с камер видеонаблюдения видна маска на лице киллера.

Также Кристофер Миллер сообщил, что СБУ возбудила уголовное дело об убийстве, и агенты спецслужбы расследуют преступление вместе с правоохранителями и работают над задержанием стрелка.

Репортер FT утверждает, что убитый Иван Воронич был сотрудником спецподразделения "Альфа" Фото: скриншот

В BBC со ссылкой на источники в СБУ уточнили, что досудебное расследование начато по статье 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, 8 июля в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве сообщали, что расследуют убийство мужчины в Деснянском районе столицы. Сообщение о стрельбе поступило правоохранителям около 7 утра. Неизвестный застрелил 48-летнего местного жителя, когда тот сидел в салоне своего автомобиля.

26 июня неизвестные под Покровском расправились с известным боксером Владиславом Карпачевым и его 50-летней матерью.