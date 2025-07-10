В Киеве произошла стрельба: СБУ подтвердила Фокусу убийство полковника

Источники Фокуса в спецслужбе подтвердили убийство своего топ-офицера. Бывший сотрудник ГУР МОУ Роман Червинский уточнил, что полковника СБУ убили пятью выстрелами в упор.

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Бывший сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Роман Червинский сообщил, что 10 июля произошла потеря лично для него и многих патриотических сотрудников СБУ.

Источники Фокуса подтвердили убийство полковника. В настоящее время выясняются все обстоятельства дерзкого преступления. Пресс-центр СБУ официально не комментирует инцидент.

"Вражеским диверсантом был убит достойный офицер (полковник) И. Вечная память, честь и честь!" — указал он.

По информации Червинского, офицер боролся с врагом с 2014 года. Он был одним из тех, кто начал в СБУ направление, которое сейчас создает много проблем оккупантам.

"Пятью выстрелами в упор, во время выхода из дома, сегодня в 8 часов утра вражеский киллер выполнил свою грязную работу", — добавил он.

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