У Києві сталася стрілянина: СБУ підтвердила Фокусу вбивство полковника

Джерела Фокуса в спецслужбі підтвердили вбивство свого топ-офіцера. Колишній співробітник ГУР МОУ Роман Червінський уточнив, що полковника СБУ вбили п'ятьма пострілами впритул.

Related video

Колишній співробітник Головного управління розвідки Міноборони України Роман Червінський повідомив, що 10 липня сталася втрата особисто для нього і багатьох патріотичних співробітників СБУ.

Джерела Фокуса підтвердили вбивство полковника. Наразі з'ясовуються всі обставини зухвалого злочину. Прес-центр СБУ офіційно не коментує інцидент.

"Ворожим диверсантом був убитий гідний офіцер (полковник) І. Вічна пам'ять, честь і честь!" — вказав він.

За інформацією Червінського, офіцер боровся з ворогом з 2014 року. Він був одним із тих, хто започаткував у СБУ напрямок, який зараз створює багато проблем окупантам.

"П'ятьма пострілами впритул, під час виходу з дому, сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу", — додав він.

Новина оновлюється...