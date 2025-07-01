Вбивство українки з дитиною у Німеччині підтвердило МЗС: з'явилися нові подробиці злочину

У місті Дорстен вбили жінку з України та її маленьку дитину. За даними ЗМІ, їхні тіла виявили у лісі, а затриманий підліток — теж українець, який проживав у тому ж притулку для біженців.

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Генеральне консульство України в Дюссельдорфі звернулось до німецьких правоохоронців задля встановлення обставин злочину, а також намагається зв’язатись з родичами жертв і затриманого. У Міністерстві закордонних справ 1 липня підтвердили "Укрінформу", що 29 червня виявили тіла жінки 1992 року народження і її доньки 2023 року народження.

Зазначається, що тіла були знайдені неподалік їхнього місця проживання. Вже наступного дня правоохоронці затримали громадянина України 2009 року народження, який зізнався у подвійному вбивстві. У Німеччині порушили справу та встановлюють, в яких стосунках затриманий був з жертвами. У МЗС запевнили, що ця справа — на особливому контролі генконсульства.

У ТСН повідомили, що жінка виявила тіло 32-річної українки на лісовій стежці під час пробіжки. Спочатку вона подумала, що незнайомка спить, але поліція підтвердила факт смерті й знайшла відкриту рану на потилиці. Неподалік, у кущах, лежало тіло її доньки, якій було 1 рік і 7 місяців. У поліції Дорстена розповіли, що за попередніми висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стало застосування фізичної сили.

З’ясувалося, що загиблі проживали у притулку для біженців у районі Дорстен-Хольстерхаузен, там же мешкав і затриманий підліток. При цьому поліція підтвердила, що батьком дитини він не був.

"Зараз ми маємо з’ясувати, яке відношення 16-річний підліток має до цього жахливого злочину та яку саме роль відіграв. Розслідування лише розпочалося, тож більше деталей надати не можемо", — заявила речниця Рамона Герст.

Місцеві розповіли ЗМІ, що загибла була дбайливою та охайною матір’ю, завжди мала усе необхідне для доньки. Її часто бачили на дитячому майданчику разом з затриманим, сусіди припускають, що українка йому довіряла.

Сам підліток, зі слів місцевих мешканців, був агресивним, часто вступав у конфлікти й до нього вже викликали поліцію. Один зі свідків бачив напередодні вбиту жінку і її доньку у компанії молодого хлопця, ймовірно, затриманого.

Зазначається, що поліція опитує очевидців, аналізує докази та чекає на результати розтину. Окремо вони перевірятимуть можливий зв’язок між подвійним вбивством і попереднім нападом на жінку з дитиною, який стався у тому ж місці лише за три дні до трагедії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 16-річний громадянин України звернувся до поліціянтів сам, добровільно зізнавшись у злочині.

Раніше, у червні 2024 року, у Німеччині зникла 9-річна українка Валерія, яка пішла з дому у школу й так і не з’явилась на уроках. Сотні осіб її шукали у місті, але згодом було знайдено тіло дитини. Суд засудив за вбивство 37-річного Андрія П., який незадовго до трагедії розійшовся з матір’ю дитини.