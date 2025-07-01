У Німеччині вбили ще одну українку та її дитину: ким виявився вбивця

У Німеччині, у місті Дорстен (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія), знайдені мертвими громадянка України та її малолітня донька.

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У вбивстві зізнався український підліток, йдеться у спільній заяві прокуратури Ессена та поліції Реклінґгаузена.

Зазначається, що в неділю, 29 червня були виявлені тіло жінки і малої дитини без ознак життя.

Слідство встановило, що загиблою є 32-річна громадянка України, а другою жертвою — її донька віком 1 рік і 7 місяців. Обидві проживали в районі Дорстен-Гольстергаузен.

За попередніми результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті стали тілесні ушкодження, завдані внаслідок насильницьких дій.

У заяві також зазначається, що ввечері 29 червня до поліцейських звернувся 16-річний громадянин України, який також проживає у Дорстені.

Він добровільно зізнався в причетності до скоєння злочину і його було затримано. Триває слідство.

Нагадаємо, 16-річний хлопець пояснив мотив вбивства своєї матері та малолітньої сестри у Бельгії, проте слідство йому не вірить.

Фокус також писав про те, що пенсіонер хотів вбити Володимира Зеленського в Польщі.