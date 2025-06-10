Вбивство українок в Бельгії: 16-річний хлопець назвав мотив, але слідство йому не вірить

16-річний хлопець з України, який зарізав свою матір та сестру, а потім підпалив будинок, зізнався в скоєному і повідомив мотив злочину.

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Проте прокуратура не вірить в це, оскільки вважає мотив занадто банальним для такого жорстокого злочину, пише De Morgen.

Тіла 46-річної українки та її 6-річної доньки знайшли в будинку місцевого священника в п'ятницю вранці, 6 червня, у місті Хасроде на півдні Бельгії.

Відомо, що українкам спочатку завдали ножових поранень, а потім підпалили будинок, щоб приховати злочин. На жаль, постраждалих не вдалось врятувати.

Зважаючи на це, прокуратура почала розслідування подвійного вбивства.

16-річний син жінки спочатку заперечував свою вину і стверджував, що під час злочину перебував у школі, але ввечері в суботу зізнався у скоєному.

"Під час допиту він називає конкретну причину вбивства, але вона настільки банальна, що потребує подальшого розслідування. Що саме відбувалося в його голові, також потрібно з'ясувати", – повідомила речниця прокуратури Левена Сара Каллеверт.

Ще більше сумнівів у слідства виникло після допиту двох свідків, які окремо підтвердили, що хлопець розповідав про смерть своєї матері та сестри в квартирі протягом кількох днів до пожежі.

Відомо, що в сім'ї є ще одна дитина — 20 річна донька, яка зараз проживає в Ірландії. За її словами, одразу після пожежі їй зателефонував брат і, плачучи, повідомив погану новину. Це було ще до того, як він зізнався.

Проте вона відмовилась розповісти, що хлопець повідомив їй про пожежу.

Суддя у справах неповнолітніх вирішив направити 16-річного хлопця до закритої установи в Еверберзі. Підліток поки що залишатиметься під вартою 30 днів, хоча це утримання може бути продовжено до кінця розслідування. Слідство планує провести додаткову експертизу психічного стану хлопця.

Тому можливо, що після консультацій з психологами та психіатрами, 16-річного підозрюваного можуть судити як дорослого. Проте це рішення ухвалюватимуть вже після закінчення розслідування.

Нагадаємо, родина українців жила в Бельгії вже три роки. Чоловік загиблої наразі воює в ЗСУ проти російських окупантів. Міністерство закордонних справ України одразу повідомило, що триматиме цю справу на особливому контролі.