Вбивство доньки та дружини військового ЗСУ у Бельгії: зʼявилася реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України триматиме розслідування вбивства 46-річної дружина та маленької доньки українського військового, яке сталося у місті Хасроде на півдні Бельгії, на особливому контролі.

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Про це повідомляє "Суспільне".

У п'ятницю вранці, 6 червня, пожежники, які приїхали на виклик до будинку місцевого священника, виявили тіла 46-річної мертвої жінки та її ще живої 6-річної доньки. Медики намагалися реанімувати дитину, але вон, як повідомило видання VRT NWS, від отриманих травм померла.

За даними правоохоронців, обом загиблим було завдано ножових поранень. Причому експерти вважають, що будівля, у якій були знайдені жертви, була підпалена навмисно.

Родина жила в Бельгії вже три роки. Чоловік загиблої наразі воює в ЗСУ проти російських окупантів. Також у сім’ї є 16-річний син, який під час події перебував у школі.

У коментарі "Суспільному" джерело в українському МЗС повідомило, що очільник зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга доручив посольству у Брюсселі тримати справу на особливому контролі.

Біля місця злочину

"Тіла двох жертв були виявлені під час гасіння пожежі в одному з будинків. Консульські співробітники вже перебувають на контакті з рідними загиблих та представниками місцевої поліції та прокуратури", — повідомив співрозмовник.

Нагадаємо, що розтин вбитих українок 1979 та 2019 років народження відбудеться у вівторок, 10 червня. Наразі підозрюваних у злочині не затримано.

Також Фокус повідомляв, що відому німецьку журналістку та письменницю Александру Фреліх, яка розпочинала свою кар'єру в Україні, знайшли мертвою в плавучому будинку в Гамбурзі.