"Пожежу влаштовано навмисно": у Бельгії розслідують подвійне вбивство українок

Прокуратура міста Гаасроде у Бельгії відкрила кримінальне провадження за фактом подвійного вбивства — 46-річної жінки та її 6-річної доньки, які є українками.

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Про це йдеться у повідомленні прокуратури Левена.

В обидвох жертв виявили ножові поранення, а місце злочину підпалили.

"На тілах обох жертв є ножові поранення. Розтин відбудеться у вівторок. Згідно з попередніми висновками пожежного експерта, пожежу в будинку було влаштовано навмисно", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Як пише бельгійська газета Het Nieuwsblad, у будинку мешкала українська родина з трьох осіб. Цю інформацію підтвердив виданню тимчасовий бургомістр Франсіс Ванбісбрук. Помешкання належить церковній громаді та було передано в оренду українським біженцям.

Пожежу зафіксували 6 червня близько 9:30 ранку. Близько 10:20 вогонь вдалося загасити, однак при обстеженні будинку було виявлено два тіла. Жінка померла на місці, а дівчинку намагались реанімувати, однак безуспішно.

Слідчі розглядають версію підпалу з метою приховати злочин.

Підозрюваних не затримано, розслідування триває.

Нагадаємо, 21 травня Андрія Портнова застрелили біля школи в Мадриді.

Фокус також писав про вбивство українських військових в Німеччині.