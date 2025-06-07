"Пожар устроен намеренно": в Бельгии расследуют двойное убийство украинок

Прокуратура города Гаасроде в Бельгии открыла уголовное производство по факту двойного убийства — 46-летней женщины и ее 6-летней дочери, которые являются украинками.

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Об этом говорится в сообщении прокуратуры Левена.

У обеих жертв обнаружили ножевые ранения, а место преступления подожгли.

"На телах обеих жертв есть ножевые ранения. Вскрытие состоится во вторник. Согласно предварительным выводам пожарного эксперта, пожар в доме был устроен намеренно", — говорится в сообщении прокуратуры.

Как пишет бельгийская газета Het Nieuwsblad, в доме проживала украинская семья из трех человек. Эту информацию подтвердил изданию временный бургомистр Франсис Ванбисбрук. Помещение принадлежит церковной общине и было передано в аренду украинским беженцам.

Пожар зафиксировали 6 июня около 9:30 утра. Около 10:20 огонь удалось потушить, однако при обследовании дома было обнаружено два тела. Женщина скончалась на месте, а девочку пытались реанимировать, однако безуспешно.

Следователи рассматривают версию поджога с целью скрыть преступление.

Подозреваемые не задержаны, расследование продолжается.

Напомним, 21 мая Андрея Портнова застрелили возле школы в Мадриде.

Фокус также писал об убийстве украинских военных в Германии.