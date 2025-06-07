Убийство дочери и жены военного ВСУ в Бельгии: появилась реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины будет держать расследование убийства 46-летней жены и маленькой дочери украинского военного, которое произошло в городе Хасроде на юге Бельгии, на особом контроле.

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Об этом сообщает "Суспільне".

В пятницу утром, 6 июня, пожарные, которые приехали на вызов к дому местного священника, обнаружили тела 46-летней мертвой женщины и ее еще живой 6-летней дочери. Медики пытались реанимировать ребенка, но он, как сообщило издание VRT NWS, от полученных травм скончался.

По данным правоохранителей, обоим погибшим были нанесены ножевые ранения. Причем эксперты считают, что здание, в котором были найдены жертвы, было подожжено намеренно.

Семья жила в Бельгии уже три года. Муж погибшей сейчас воюет в ВСУ против российских оккупантов. Также в семье есть 16-летний сын, который во время происшествия находился в школе.

В комментарии "Суспільному" источник в украинском МИД сообщил, что глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига поручил посольству в Брюсселе держать дело на особом контроле.

Возле места преступления

"Тела двух жертв были обнаружены во время тушения пожара в одном из домов. Консульские сотрудники уже находятся на контакте с родными погибших и представителями местной полиции и прокуратуры", — сообщил собеседник.

Напомним, что вскрытие убитых украинок 1979 и 2019 годов рождения состоится во вторник, 10 июня. Сейчас подозреваемые в преступлении не задержаны.

Также Фокус сообщал, что известную немецкую журналистку и писательницу Александру Фрелих, которая начинала свою карьеру в Украине, нашли мертвой в плавучем доме в Гамбурге.