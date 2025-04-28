В Германии убили писательницу Александру Фрелих, которая начинала начинала карьеру в Украине

Известную 58-летнюю немецкую журналистку, писательницу и автора нескольких бестселлеров Александру Фрелих нашли мертвой. Ее тело обнаружил сын в плавучем доме в Гамбурге.

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Об этом сообщает The Guardian.

Учитывая признаки насильственной смерти, дело было передано в отдел расследования убийств. Власти пока воздерживаются от предоставления более подробной информации, отмечая лишь то, что были собраны доказательства судебной экспертизы и составлен отчет коронера.

По данным местной телерадиокомпании NDR, Фрелих была застрелена, она умерла между полуночью и 5:30 утра. Оружие могли выбросить в реку Эльба.

"По имеющимся данным, родственники обнаружили 58-летнюю женщину без признаков жизни в ее плавучем доме и вызвали пожарную команду, которая смогла лишь подтвердить смерть женщины", — сообщил представитель полиции местным СМИ.

Следователи обратились к возможным свидетелям, которые могли заметить подозрительную активность на длинном плавучем доме вишневого цвета, где жила погибшая, или вблизи него.

Александра Фрелих: что о ней известно

Писательница начинала свою карьеру в Киеве, где она основала женский журнал. Позже журналистка вернулась в Германию, где работала и писала для ряда изданий, в частности, Petra, Freundin, а также для сайта журнала Der Stern.

Однако известной Александра Фрелих стала благодаря художественным романам. Дебютная книга писательницы "Моя русская свекровь и другие катастрофы" вышла в 2012 году и вошла в список бестселлеров журнала Der Spiegel. Также известны ее следующие романы "Умирали всегда" и "Путешествие с русскими".

По информации СМИ, погибшая имела троих детей.

Напомним, недавно умер перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса. 11 лет назад он посещал Украину.

Добавим, что недавно писательница Леся Воронина во время презентации детской книги Ирен Роздобудько на фестивале "Книжная страна" публично назвала 12-летнего парня с аутизмом"существом, которое привлекает к себе внимание". Позже она извинилась за ситуацию.