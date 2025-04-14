"Я очень хотел посетить Украину": умер лауреат Нобелевской премии, писатель Марио Варгас Льоса

Перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса умер в возрасте 89 лет в Лиме. 11 лет назад писатель посетил Украину и выразил восхищение ее гражданами.

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О его смерти сообщил сын писателя Альваро Варгас Льоса.

"Мы с сожалением сообщаем, что наш отец Марио Варгас Льоса мирно умер сегодня в Лиме в окружении семьи", — говорится в заявлении семьи писателя.

Последние годы писатель мало появлялся на публике.

Варгас Льоса оставил значительное наследие — он оставил после себя более 30 романов, пьес и эссе, в которых исследовал тему военных диктатур, политической коррупции и человеческого сопротивления в контексте истории Латинской Америки.

самые известные его произведения "Разговор в Соборе" (1969), "Война конца света" (1981) и "Тетушка Хулия и писака" (1977). По последнему произведению был снят фильм 1990 года с Барбарой Херши и Киану Ривзом в главных ролях.

В 2010 году Варгас Льоса стал лауреатом Нобелевской премии по литературе — "за изображение структуры власти и яркие картины человеческого сопротивления, восстания и поражения". Уже первый его роман "Город и псы" сделал писателя известным, стал культовой книгой для молодежи.

1990 — баллотировался на пост президента Перу от партии "Демократический фронт", но проиграл во втором туре Альберто Фухимори, который впоследствии стал диктатором и режим которого Варгас Льоса жестко и преимущественно справедливо критиковал.

1993 — получил гражданство Испании, не отказываясь от перуанского — хотя был на грани потери последнего из-за негативного отношения к нему тогдашних властей Перу.

Политические взгляды Варгаса Льосы эволюционировали от поддержки левых сил до центристских и правых.

Марио Варгас Льоса в Украине

В ноябре 2014 года, при содействии посольства Испании, Марио Варгас Льоса посетил Украину, побывав в Киеве и Днепре. 11 ноября он пообщался со студентами Киевского Национального университета им. Тараса Шевченко.

"Я очень хотел посетить Украину, ведь меня также чрезвычайно взволновало и вдохновило это движение гражданского общества, которое хочет покончить с авторитарной традицией, движение общества, которому надоел постоянный российский интервенционизм, которому надоела коррупция. Верю, что здесь, в Украине, состоялся героический подвиг во имя свободы, который глубоко поразил всех мужчин и женщин мира, всех кто ценит демократию, законность и свободу", — сказал он.

Напомним, что 12 апреля сообщалось, что умер Тед Котчефф — режиссер, который познакомил мир с Рэмбо. В 1982 году он снял фильм "Первая кровь", первый и самый драматичный из фильмов о Рэмбо, который сделал Сильвестра Сталлоне настоящей звездой боевиков. Режиссер умер в 94 года.