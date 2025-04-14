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"Я очень хотел посетить Украину": умер лауреат Нобелевской премии, писатель Марио Варгас Льоса

умер марио варгас льоса, писатель, лауреат нобелевской премии, романы, литература
Лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса

Перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса умер в возрасте 89 лет в Лиме. 11 лет назад писатель посетил Украину и выразил восхищение ее гражданами.

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О его смерти сообщил сын писателя Альваро Варгас Льоса.

"Мы с сожалением сообщаем, что наш отец Марио Варгас Льоса мирно умер сегодня в Лиме в окружении семьи", — говорится в заявлении семьи писателя.

Последние годы писатель мало появлялся на публике.

Варгас Льоса оставил значительное наследие — он оставил после себя более 30 романов, пьес и эссе, в которых исследовал тему военных диктатур, политической коррупции и человеческого сопротивления в контексте истории Латинской Америки.

самые известные его произведения "Разговор в Соборе" (1969), "Война конца света" (1981) и "Тетушка Хулия и писака" (1977). По последнему произведению был снят фильм 1990 года с Барбарой Херши и Киану Ривзом в главных ролях.

В 2010 году Варгас Льоса стал лауреатом Нобелевской премии по литературе — "за изображение структуры власти и яркие картины человеческого сопротивления, восстания и поражения". Уже первый его роман "Город и псы" сделал писателя известным, стал культовой книгой для молодежи.

1990 — баллотировался на пост президента Перу от партии "Демократический фронт", но проиграл во втором туре Альберто Фухимори, который впоследствии стал диктатором и режим которого Варгас Льоса жестко и преимущественно справедливо критиковал.

1993 — получил гражданство Испании, не отказываясь от перуанского — хотя был на грани потери последнего из-за негативного отношения к нему тогдашних властей Перу.

Политические взгляды Варгаса Льосы эволюционировали от поддержки левых сил до центристских и правых.

Марио Варгас Льоса в Украине

В ноябре 2014 года, при содействии посольства Испании, Марио Варгас Льоса посетил Украину, побывав в Киеве и Днепре. 11 ноября он пообщался со студентами Киевского Национального университета им. Тараса Шевченко.

"Я очень хотел посетить Украину, ведь меня также чрезвычайно взволновало и вдохновило это движение гражданского общества, которое хочет покончить с авторитарной традицией, движение общества, которому надоел постоянный российский интервенционизм, которому надоела коррупция. Верю, что здесь, в Украине, состоялся героический подвиг во имя свободы, который глубоко поразил всех мужчин и женщин мира, всех кто ценит демократию, законность и свободу", — сказал он.

Напомним, что 12 апреля сообщалось, что умер Тед Котчефф — режиссер, который познакомил мир с Рэмбо. В 1982 году он снял фильм "Первая кровь", первый и самый драматичный из фильмов о Рэмбо, который сделал Сильвестра Сталлоне настоящей звездой боевиков. Режиссер умер в 94 года.