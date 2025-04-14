В горах Перу стоят огромные ворота в никуда: их оставила цивилизация, верившая в иные измерения (фото)

Одна из загадок мира – это огромный дверной проем, высеченный в скале в Перу. Высота дверей Араму-муру составляет 7 метров, а ширина – 6,7 метров, их обнаружили в 1996 году недалеко от озера Титикака на юге Перу.

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Об этом пишет DailyMail.

По бокам ниши находятся две вертикальные канавки, которые могли иметь как декоративные, так и функциональные цели. По словам археолога Мохаммада Фироз Хана, это сооружение могло быть создано древними доинкскими цивилизациями.

"Легенды коренных американцев описывают Врата Богов как портал, через который герои встречались со своими богами, обретая бессмертие. Посетители стекаются к этому месту, привлеченные слухами о его сверхъестественной энергии и утверждениями о том, что это ворота в другие измерения", — говорит эксперт.

В центре высеченных дверей находится круглое отверстие Фото: Annees de pelerinage

Археологи пока все еще ищут подсказки о возрасте и назначении странных ворот. Но ведущая теория заключается в том, что они были построены культурой Тиуанако, которая существовала около 200 г. до н. э. — 1000 г. н. э.

Также эксперты предполагают, что врата могли использоваться в древнем ритуале, именно для этого их и вырезали в скале.

Отмечается, что народ Тиуанако был известен своей монументальной каменной кладкой. Но на месте раскопок пока не нашли никаких органических веществ, по которым можно было бы датировать резьбу.

Некоторые эксперты подчеркивают, что стиль резьбы, который был использован при создании Араму-муру, не совсем характерен для цивилизации, жившей более 2500 лет назад.

Народ аймара, являлся коренной группой, которая проживала в регионе Альтиплано в Андах с 1150 по 1477 год. Эти люди знали о вратах и называли их "дьявольским проходом" или местом духов задолго до того, как Араму-муру обнаружили в 90-х годах.

Двери случайно заново нашел местный гид Фото: Annees de pelerinage

Коренное население считало, что ворота появились сами по себе и служили входом для шаманов и избранных, которые могли общаться с духами. Но местное население предпочитало держаться подальше от этих ворот, утверждая, что двери могут поймать в ловушку человеческую душу или разгневать богов.

Араму-муру был построен в то время, когда древние люди все еще использовали простые инструменты из камня, костей и древесины. Отмечается, что дверной проем был вырезан в скале из песчаника, который как известно, является мягким материалом. Поэтому загадочные двери вполне могли быть созданы с помощью примитивных инструментов.

Для остальной части мира ворота открыл местный гид Хосе Луис Дельгадо Мамани в 1996 году, который случайно наткнулся на скалу во время исследования местности. Правда, он признался, что легенду о вратах в скале слышал давно.

Популярный миф о таинственном дверном проеме вращается вокруг жреца инков по имени Араму Муру, который бежал от испанских конкистадоров со священным золотым диском, который хранился в храме Кориканча в Куско. Предположительно, он активировал дверной проем с помощью диска и сбежал в другое измерение или в мир духов, исчезнув навсегда.

В середине дверного проема действительно есть углубление, в котором, как гласит легенда, жрец поместил диск.

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