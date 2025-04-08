Ядовитые авокадо в Украине: глава Госпотребслужбы объяснил, что произошло с плодами

Глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов Сергей Ткачук отреагировал на возможность появления ядовитых авокадо в Украине. Чиновник заверил, что плоды с повышенным содержанием кадмия не пересекли границу и были вовремя уничтожены.

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Комментарий Ткачука относительно ядовитых авокадо появился на странице Facebook главы Госпотребслужбы.

Чиновник заверил украинцев, что на полки магазинов не положат опасные продукты, которые пришли в Европу из Перу, оказались в Нидерландах и могли направиться в Украину. По его словам, по состоянию на 8 апреля ядовитые плоды не пересекли украинскую границу. О появлении авокадо с повышенным содержанием кадмия предупредила Европейская система быстрого оповещения относительно пищевых продуктов и кормов (RASFF), пояснил Ткачук. После этого нидерландская компания решила уничтожить опасные продукты.

"Не подтверждена информация о ядовитом авокадо на полках магазина. По информации RASFF голландская сторона приняла решение не распространять опасную продукцию. Сейчас партия авокадо утилизирована", — заверил чиновник.

Ядовитые авокадо — комментарий главы Госпотребслужбы Ткачука Фото: скриншот

Между тем на портале Европейской комиссии отыскалось предупреждение RASFF относительно ядовитых авокадо. Предупреждение опубликовали 2 апреля и в нем говорилось о повышенном содержании кадмия в плодах из Перу. Указано, что уровень риска "высокий". На странице отмечается, что они доставлены в Нидерланды и должны были идти в Украину. 7 апреля появилась информация, что авокадо уничтожат.

Ядовитые авокадо — предупреждение RASFF от 2 апреля 2025 года Фото: Rapid Alert System for Food and Feed — RASFF

Ядовитые авокадо — детали

Отметим, 7 апреля Фокус писал о ядовитых авокадо, которые могли поступить в Украину из Перу. Как указала Европейская система быстрого оповещения относительно пищевых продуктов и кормов, речь шла о повышенном содержании кадмия в плодах. Пары кадмия — опасное вещество, которое при попадании в организм приводит к тяжелому отравлению. На странице системы не указано название компании. Впрочем, в августе 2023 года подобная продукция поступила в Украину от перуанской компании Agro San Jacinto S.A.C. Сначала товар поступил в Польшу в компанию RK-Impex, а затем ее должна была получить торговая сеть "Вподобайка" из Одессы. После сообщений о ядовитых авокадо Госпотребслужба заявила, что их нужно изъять и утилизировать.

Напоминаем, в мае 2024 года издание Daily Mail написало, что авокадо оказались на грани исчезновения, и объяснило, почему так произошло. Между тем кулинарные блогеры предложили рецепт бутербродов, ингредиентом которого является авокадо.